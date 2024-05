Jilotepec.-Estado de México.- El Estado de México registró la primera amnistía de este año, a favor de la señora Modesta N., de 58 años de edad, quien había recibido una sentencia de 43 años y 9 meses de prisión impuesta por el delito de extorsión, tras ser detenida en septiembre de 2019.



Hace unos días, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez aseguró que para la actual administración es prioridad que el pueblo tenga acceso a la justicia, porque es un Derecho Humano fundamental, y que se revisarían casos de presos inocentes en la entidad.



En este sentido, la Codhem atestiguó la notificación de la resolución emitida por el Poder Judicial mexiquense a la beneficiaria, a quien recientemente se le concedió la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, ya que padece diabetes mellitus, hipertensión arterial y es sobreviviente de cáncer.



’El Estado otorga el perdón y olvido de actos delictivos, por tanto, al firmar el documento respectivo tiene plena libertad y no le debe nada a la justicia, puede acudir a cualquier lugar con la frente en alto y ejercer sus derechos político-electorales ya que se borran sus antecedentes penales’, explicó Myrna García Morón, Presidenta de la Codhem.



Modesta N. trabajaba en una tortillería en Jilotepec, fue sentenciada por el delito de extorsión en contra de su jefe; fue detenida por la Policía municipal luego de ser despedida y hostigada por su jefe para tener relaciones sexuales, a lo que se negó.



El sujeto denunció a la Policía municipal que había recibido una nota de extorsión en la que lo amenazaban de entregar dinero o privarían de la vida a su familia. Ese individuo acusó a Modesta N. de haber redactado la nota y cobrar el dinero de la extorsión, sin embargo, ella no sabía leer ni escribir.



Por lo anterior, la Codhem emitió un pronunciamiento a favor de la señora Modesta N. porque no se consideraron categorías sospechosas como ser una persona en situación de pobreza y en situación de violencia, padecer enfermedades crónico-degenerativas, ser una persona en situación de vulnerabilidad y discriminación de género por ser mujer; además de que se vulneró su derecho a la legalidad y seguridad jurídica.



Con estas acciones el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de revisar diversos casos para reivindicar los Derechos Humanos en el Estado de México, con el apoyo, colaboración y respeto al ámbito de competencia de los tres órdenes de gobierno y de los poderes del Estado.