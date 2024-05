En la región de Ixmiquilpan, se llevó a cabo la Reunión Intersecretarial de Protección Civil con el propósito de identificar los posibles riesgos a los que la población podría estar expuesta.



Durante esta reunión, los representantes de las unidades estatales y municipales de Protección Civil dieron seguimiento a las situaciones que requieren atención para salvaguardar la integridad de las familias en la región y prevenir posibles siniestros.



El titular de la Secretaría de Gobierno resaltó la importancia de que todos estén informados sobre las conclusiones de los especialistas en Protección Civil, ya que la prevención es una responsabilidad tanto de los ciudadanos como de la población en general. Señaló que se han realizado recorridos en varios municipios, entre ellos Tasquillo, Cardonal, Santiago de Anaya, San Salvador, Nicolás Flores, Alfajayucan, Zimapán y el municipio sede, Ixmiquilpan. Durante estos recorridos se identificaron instalaciones de riesgo, así como situaciones en relación con el transporte público y el traslado de combustible, como las pipas de gas.



Al respecto, el subsecretario de Protección Civil dijo que, tras las evaluaciones, se pudo evidenciar que la problemática que debe ser solventada de manera inmediata en esta zona es la que corresponde a los expendios de pirotecnia no regularizados, de combustibles, la infraestructura que está por colapsar, gaseras irregulares, unidades de reparto en mal estado, deslindamiento en material minero, derrumbes, así como accidentes vehiculares.



De igual forma, se dio a conocer que se están atendiendo las indicaciones del Plan Sectorial de Protección Civil, por lo que se realizan acciones preventivas y gestiones integrales, a fin de fomentar una cultura de la prevención, en lugar de simplemente reaccionar ante un siniestro.



Al respecto, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo expresó que cada año, antes de la temporada de lluvias, emite un comunicado para extremar las precauciones necesarias ante los fenómenos hidrometeorológicos que crecen los causes que pudieran afectar a la población; además, compartió que, de manera oficial, el periodo de lluvias de este año empezará el próximo 15 de mayo.



Detalló que en el ayuntamiento de Ixmiquilpan se realiza la reconstrucción y reforzamiento de un muro de contención de aproximadamente 1.5 kilómetros, en la comunidad de San Nicolás, a fin de evitar inundaciones como la ocurrida en 2021.



Durante la reunión se abrió un espacio de participación ciudadana para escuchar sus inquietudes. Ahí se dio a conocer que actualmente, en toda la región del Valle del Mezquital, se están elaborando diferentes proyectos ejecutivos que permitan la generación de infraestructura y acciones de mejoramiento, sobre todo en torno al abastecimiento de agua, de manera que puedan cubrirse las necesidades de las familias de esta zona.



Finalmente, la secretaria de Movilidad y Transporte llamó a los alcaldes del Valle del Mezquital a no tolerar la proliferación del transporte de pasajeros no es autorizado o concesionado por el gobierno del estado, pues este pone en inminente riesgo a la población.