Refuerzan labores de limpia en la calle Canal Río de la Compañía en Chimalhuacán

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través de las direcciones de Asuntos Metropolitanos, Servicios Públicos, Imagen Urbana y vecinos de San Agustín, refuerza las labores de limpia en la calle Canal Río de la Compañía, Zona Comunal de San Agustín, mediante Jornadas Intermunicipales de Limpia.



La Jornada, a la cual se sumaron elementos de las Policías Municipal y Estatal, se efectuó a la altura de calle Islas hasta calle Pino, dando continuidad a las labores de limpia que han realizado trabajadores del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán sobre la calle Canal Río de la Compañía.



Paula Miguel Ramírez, titular de la Dirección de Asuntos Metropolitanos, dijo que los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y La Paz trabajarán en la homologación de sus Bandos Municipales respecto a las sanciones por tirar basura, las cuales serán más severas pues, aunque se ha hecho buen equipo con la ciudadanía en las jornadas de limpia, hay personas que continúan tirando basura.



’Las personas dicen que es obligación de los Ayuntamientos limpiar, pero es obligación de todos mantener limpio el entorno donde vivimos.



La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, y su administración hacen un esfuerzo para mantener limpios los espacios públicos, por eso hago un llamado a la ciudadanía para que se sumen a mantenerlos limpios.



Nos catalogan como un municipio de basura y ya no queremos que sea así, queremos vivir de manera digna, lo cual es responsabilidad de todos’, mencionó la titular.



Asimismo, Atzel Madariaga Ramírez, director de Imagen Urbana, invitó a la población a apropiarse de los espacios públicos pues, en la medida en que lo hagan, los cuidarán y valorarán.



’Debemos empezar por la imagen propia de nuestras calles y comunidades, que son nuestro hogar. Tirar basura contamina y afecta a la salud, debemos hacer conciencia’, señaló.



’Las jornadas se pueden realizar constantemente, pero si la gente no tiene la cultura de evitar tirar basura, no tiene mucho caso hacerlo; es una responsabilidad mutua y los vecinos deben reportar a la gente que observen tirando basura, para mejorar la situación’, finalizó Sebastián Blas, trabajador de Imagen Urbana.