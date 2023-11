La iniciativa que dejaría a 40 Horas laborales para reducir la jornada laboral actual que es de 48 horas semanales con dos días de descanso. Esto es para beneficiar a los trabajadores mexicanos, quienes actualmente laboran un elevado número de horas. La propuesta ha sido impulsada por la Diputada Susana Prieto Terrazas y se espera que sea avalada en la Cámara de Diputados en 2023.



La fracción IV del artículo 123 constitucional dice que ’por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos’, pero la iniciativa #YoPorLas40Horas, que se espera sea avalada este 2023 en la Cámara de Diputados, busca reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales con dos días de descanso, una petición que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a los diputados para beneficiar a los trabajadores mexicanos, quienes son de los que más horas laboran en el mundo.



La Diputada Susana Prieto Terrazas, autora de la iniciativa, explicó en entrevista para el programa ’Usted, yo y otros como yo’, que se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, en qué proceso de la discusión va esta reforma y los planteamientos que se discutieron en los cinco foros en donde participaron especialistas, académicos, sindicatos y cámaras empresariales.



’El día de hoy (14 de noviembre) envié a Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, un oficio para que le dé continuidad al proceso legislativo que ahorita se encuentra en la Mesa Directiva. Le pedí que ponga fecha para que se cite de manera personal a los diputados, porque los trabajadores deben recordar que ésta es una reforma constitucional y no se puede votar semipresencial, tienen que estar todos presentes’, mencionó la Diputada.



El pasado lunes 13 de noviembre concluyeron los cinco foros acordados en el marco del Parlamento Abierto para discutir la viabilidad de la iniciativa, la cual tuvo cabida en la mayoría de los diputados y expertos en materia laboral.



’Después del embate y de las argumentaciones que hicieron las cámaras empresariales y abogados de patrones, que se oponían rotundamente porque supuestamente se iba a disminuir la productividad y se iban a aumentar los costos, afortunadamente la Junta de Coordinación Política tuvo una gran diversidad de invitados en los cinco foros en donde la OCDE dejó a los empresarios sin argumentos’, explicó la Diputada Susana Prieto en entrevista.



El Diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que existe la intención para que la reforma constitucional que busca disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas sea votada y discutida en el Pleno de San Lázaro antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones; sin embargo, es casi imposible que entre en vigor este 2023.



’Nosotros aquí en la cámara de origen, Cámara de Diputadas, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que pueda salir en este periodo, sin que esto -y eso es una aclaración que para nosotros es importantísima- signifique que nosotros vamos a descuidar su contenido’, sostuvo en rueda de prensa el pasado 15 de noviembre.



Para que la iniciativa #YoPorLas40Horas sea aprobada en la Cámara de Diputados debe avalarse por dos terceras partes de los legisladores, si eso ocurre pasa al Senado, donde también debe aprobarse por las dos terceras partes debido a que es una reforma constitucional. Una vez avalada en ambas cámaras, debe de votarse en al menos 17 de los 32 congresos estatales.



’Yo creo que sí la vamos a completar porque todos los partidos están a favor, excepto el PAN, y si esto se mantiene así, nos vamos después con Luis María Alcalde (titular de Segob) para que nos ayude a pasearla en los 17 congresos locales y logremos cambiar la fracción cuarta del artículo 123 constitucional para que deje de decir que por cada seis días de trabajo habrá un día de descanso y pase a decir que por cada cinco días de trabajo haya dos días de descanso semanal con pago íntegro’, confió la Diputada de Morena.



La jornada laboral ha sido uno de los temas pendientes en México, actualmente el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana, es decir, un máximo de ocho horas por día y seis días por semana, según establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).



De acuerdo con el dato más reciente de la OCDE, México sigue estando entre los países donde se trabajan más horas: 2 mil 128 horas al año, superior al promedio de la organización que es de 1,716 horas.



Otro dato que confirma que en México se trabajan más horas es el de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2022): 8 millones de personas laboran más de 56 horas por semana.



A pesar de estas cifras que demuestran que los mexicanos trabajamos más horas, esto no necesariamente redunda en una mayor productividad.



Al menos ocho iniciativas han sido presentadas entre 2019 y 2023 sobre este tema con la finalidad de que los trabajadores dispongan de más tiempo libre, ya que actualmente un empleado en México labora máximo 48 horas a la semana de lunes a viernes y en ocasiones de lunes a sábado.



De todas estas iniciativas, #YoPorLas40Horas es la que ha tenido más eco y está apunto de subirse al Pleno de la Cámara de Diputados.



’Los diputados que están renuentes a aprobarla son los del PAN porque ellos, al igual que los empresarios, dicen que no hay trabajo sin empresas y eso es al revés. Nos falta mucho para que los patrones en este país entiendan que la fuente de la riqueza son los trabajadores, no las empresas’, consideró la Diputada Prieto Terrazas.



El pasado martes 3 de octubre, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados acordó que se realizaría un Parlamento Abierto para escuchar a especialistas, académicos, sindicatos, cámaras empresariales y a ciudadanos en general para discutir la iniciativa. El primer foro de discusión inició el 16 de octubre y las conclusiones se dieron el 13 de noviembre.



Durante los cinco foros se expusieron diversos argumentos a favor y en contra de la iniciativa, entre los que destacaron las voces de la académica de Harvard Viridiana Ríos, quien detalló que en los últimos 13 años en el Congreso se han presentado 17 iniciativas para reducir la jornada laboral, pero todas han sido frenadas por los empresarios.



Mario López Roldán, director del centro de la OCDE en México para América Latina, pidió a los diputados no posponer la reforma para reducir la jornada laboral.



’La gradualidad y la flexibilidad no se pueden convertir en pretextos para posponer una reforma que ya debió haber tenido un avance hace mucho tiempo’, dijo ante legisladores y representantes de empresarios reunidos en la cuarta jornada del Parlamento Abierto.



La Diputada Susana Prieto, autora de la iniciativa, recordó que en los foros hubo psiquiatras que hablaron de cómo la salud mental de los trabajares y trabajadoras de México se ve afectada por jornadas laborales tan largas.



’Los motivos de oposición que presentaron los representantes de algunas cámaras empresariales quedaron en la lona porque cada vez que hablaban y argumentaban algo, había un experto que les decía que estaban equivocados en cuando a la productividad’, mencionó.



Uno de los argumentos de los empresarios durante esta discusión fue que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) admite en una de sus resoluciones que las 48 horas semanales son legales, pero sugiere que deben disminuirse paulatinamente. No obstante, fue rebatido por expertos y diputados de Morena porque la sugerencia de la organización se hizo desde 1963 y México nunca la acató.



’No creo que los patrones hayan dado a la sociedad y al Gobierno elementos para poder frenar esta iniciativa. Dentro de su argumentación siempre alegaban falsedades y se hizo el comparativo de los 40 años que estuvieron diciendo que el salario mínimo no podía aumentar porque se disparara la inflación y el país se iría a la quiebra, pero el Presidente aumentó al 100 por ciento el salario mínimo el 1 de enero de 2019 y a partir de ahí se ha recuperado el 92 por ciento del valor adquisitivo de los trabajares y tenemos de las menores inflaciones’, puntualizó Prieto Terrazas.Con información de SIN EMBARGO