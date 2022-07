Reforma Laboral de AMLO fue el mayor impulso a trabajadores desde la Revolución: ONU

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, felicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la Reforma Laboral, que desde que entró en vigor fue declarada como el mayor impulso a los trabajadores mexicanos desde la Revolución Mexicana.



Durante la inauguración del foro ’Perspectivas de la reforma laboral. Transformando el mundo del trabajo’, el dirigente del organismo internacional dijo que hay consciencia de la importancia que reviste la reforma laboral en México, especialmente ante el difícil panorama económico, social y laboral por el que atraviesa el mundo.



’En un contexto bastante sombrío, aquí en México me ofrecen la oportunidad de congratularle por los ambiciosos avances que se están efectuando en favor de los trabajadores y trabajadoras’, comentó el ex secretario general de la Federación Internacional de Empleados, Técnicos y Profesionales (FIET).



’Recuerdo que cuando la reforma laboral entró en vigor, calificamos a estos avances como históricos y la prensa no dudó en declararlos como el mayor impulso a los trabajadores mexicanos desde la Revolución Mexicana y por lo tanto desde la fundación de la OIT’, declaró el también exdirector de la oficina de Ginebra de Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.



’Estamos en tiempos desafiantes, estamos en un mundo de enorme incertidumbre, de riesgos y de desigualdades inaceptables’, manifestó Ryder.



Agregó que debe organizarse el mundo del trabajo para que promueva los objetivos de una sociedad más justa, inclusiva y con desarrollo más sostenible y promover los valores de la OIT, que son la justicia social y la paz.



Las relaciones laborales son el pilar de toda sociedad democrática y la base de búsqueda de la justicia social, destacó el dirigente del organismo mundial.



En ese marco, mencionó que la reforma laboral de 2019 fortaleció sustancialmente los sistemas de justicia laboral y negociación colectiva, y se reconocieron de manera explícita los principios y derechos fundamentales de todos los trabajadores en México.



’La serie de transformaciones laborales que han tenido lugar en México a lo largo de los últimos años y continúan teniendo lugar hoy, armonizaron al país con sus compromisos internacionales en materia laboral, así como han ido mucho más lejos en aspectos como la revalorización del salario mínimo y medidas en favor de la inclusión y equidad de género’.



Los nuevos compromisos y avances posteriores a la reforma laboral son el resultado de un diálogo tripartito sólido y del compromiso social de todos los actores del mundo del trabajo, precisó.



’Las reformas en México buscaron dar respuesta a algunas de las observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT y a las obligaciones en materia laboral del T-MEC, así como al espíritu social que ha caracterizado a esta administración’, señaló el director general de la OIT.FORBES