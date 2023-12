La conductora de Ventaneando, programa distintivo de TV Azteca, Pati Chapoy, salió a defender a su jefe Ricardo Salinas Pliego, con el fin de recuperar la confianza del Banco Azteca, el cual se encuentra sin liquidez y con la latente posibilidad de quebrar.



Recientemente fue tendencia en redes sociales el hashtag "Banco Azteca en quiebra" donde incitaban a los clientes del banco a sacar su dinero de ahí, algunos incluso de medios digitales oficialistas planteando la situación financiera de la institución bancaria.



Esto debido a la inestable situación económica que enfrenta Grupo Salinas, conglomerado al que pertenece Banco Azteca; entre sus deudas se encuentra la de TV Azteca que deberá pagar ante el (SAT) 25 mil millones de pesos y en Estados Unidos deberá pagar el siguiente año más de 400 millones de dólares



Cabe recalcar que apenas hace unos meses la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reprobó al Banco Azteca debido a que no cumple con la normatividad vigetne respecto a transparencia y maneja de cuenta.



Ante esto, a través de redes sociales, la conductora Pati Chapoy buscó desmentirlo y expresó que sus ahorros se encuentran en Banco Azteca, incitando a los usuarios a guardar sus ahorros en dicho banco.



"¡No hagan caso a los rumores! Banco Azteca es seguro para su dinero, sus ahorros y el patrimonio de su familia. Si tienen dudas vayan y lo comprobarán", expresó Pati Chapoy.



En respuesta al video, varios usuarios en la red social "X" criticaron la postura de la presentadora, realizando comentarios como los siguientes: " Ella no tiene cuenta en ese banco" "Defender a Banco Azteca ignorando las controversias del dueño, sobre eludir impuestos es como alabar el agua de un pozo sin verificar su pureza", "Todo parece indicar que es verdad y que Banco Azteca está camino a la quiebra, que Pati Chapoy salga a tratar de que la gente no se vaya es la confirmación; ojalá que la gente que ocupa ese banco salga a tiempo".