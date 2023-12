El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación, la cual fue privatizada en el gobierno de Vicente Fox y que suspendió actividades en 2010, pero que en su administración la aerolínea vuelve a volar bajo la administración del Ejército, con la empresa pública Olmeca-Maya-Mexica.



’Vuelve a volar Mexicana de Aviación, esta es una línea aérea emblemática, histórica y durante el gobierno de (Vicente) Fox se privatizó, era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox, de esos favores que se hacían con propósitos electorales cuando se alimentaban y se nutrían el poder económico y el poder político se alimentaban mutuamente’, dijo AMLO en su conferencia matutina.



Se detalló que la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia 14 destinos del país ubicados en los estados de Baja California Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco Tamaulipas y Yucatán.



A estos destinos en próximas fechas se agregarán cuatro más: Nuevo Laredo, Tamaulipas; Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en este último ES un destino no considerados por otras aerolíneas.



La flota cuenta con aeronaves Boeing 737-800 nueva generación y Embraer ERJ 145, que se encuentran certificadas por las autoridades aeronáuticas, pues cumplen con estándares de seguridad y calidad.



Son 5 aviones con los que arrancará las operaciones, pero el próximo año arrendarán más a una empresa estadounidense y también están considerando pedir aviones nuevos.



El reinició de las operaciones de Mexicana fue con un vuelo que despegó alrededor de las 8:00 AM del AIFA hacia el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, recientemente inaugurado, y que será la base secundaria de operaciones.



No obstante, horas después Mexicana informó que el vuelo 1788 de la ruta AIFA – Tulum se desvió a su aeropuerto alterno Mérida por condiciones meteorológicas.



Fue a medio día cuando el vuelo 1788 retomó su ruta hacia Tulum, para luego aterrizar en su destino.



Mexicana lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en sus instalaciones en el resto de aeropuertos de sus destinos, señaló Sergio Montaño, director de Mexicana.



A la fecha, suman un total de 425 boletos vendidos en sus diferentes rutas, ’y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en vuelo sencillo o redondo, (…) inclusive el equipaje hasta 25 kg sin costo adicional, esto representa una diferencia sustancial para el bolsillo de nuestros ciudadanos’, dijo Montaño.



Por ejemplo, el costo del vuelo a Tulum tiene una tarifa única de 1,558 pesos (viaje redondo), mientras que otras aerolíneas costaría alrededor de los 2,309 pesos, un ahorro aproximado de 751 pesos.Con información de FORBES