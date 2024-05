Recorrió Jorge Reyes calles de Pachuca

El candidato común de Morena y Nueva Alianza recordó que su compromiso es respetar la voluntad del pueblo. Jorge Reyes, candidato común de Morena y Nueva Alianza a presidente municipal de Pachuca de ’Seguiremos Haciendo Historia’, recorrió varias de las colonias más antiguas de la capital hidalguense, donde aseveró que su obligación como gobierno será mejorar la calidad de vida de las y los pachuqueños, pues se tiene la firme convicción de hacer valer la voluntad del pueblo.



Algunas de las colonias que visitó fueron: Piracantos, Palmar, Parque de Poblamiento, Plutarco Elías Calles, Aquiles Serdán, Vista Hermosa y San Javier, entre otras; en cada lugar destacó la importancia de trabajar en corresponsabilidad para dar solución a situaciones que aquejan a la población, por ejemplo, el tema de la recolección de basura.



’En todas las colonias a donde hemos ido, en cada esquina o en cada rincón, hay basura acumulada, lo que genera focos de infección, ya no puede ser posible’, expresó el candidato morenista; quien garantizó que, al llegar al Ayuntamiento capitalino, ese será uno de los primeros asuntos en revisar para darle pronta solución.



Informó que la recolección de basura está concesionada y se paga a una empresa particular por un servicio que no realiza, y que afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos; sin olvidar que además se irá la empresa y no dejará ningún camión recolector a la Presidencia, porque también son rentados; afirmó que es un tema preocupante que se deberá atender rápidamente.



Durante los Recorridos de la Esperanza, los vecinos también hablaron sobre la necesidad de mejorar la iluminación y la seguridad en las colonias, temas que van de la mano; así como la rehabilitación de sus calles, rescate de espacios recreativos y áreas verdes que se tenían cuando las colonias nacieron y hoy todo está abandonado y árido.



Al respecto, Jorge Reyes destacó que todos son temas prioritarios que se atenderán de manera inmediata, durante los primeros 90 días de su gestión, luego de ser favorecido con el voto el 2 de junio, ya que todos integran un eje de acción que se incluyen en el plan ’Pachuca, capital de la Transformación’, el cual detalló en cada reunión para conocimiento de la población.



Igualmente, el candidato morenista informó que aunado a todas las acciones que emprenderá su administración, será necesaria la participación de la sociedad para lograr un cambio verdadero, ’mi compromiso como gobierno será dar solución a la recolección de basura, recogerla en tiempo y el de ustedes, ciudadanos, será el de mantener limpias sus colonias’, concluyó.