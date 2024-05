Recorre Jorge Reyes colonias de Pachuca

El candidato común de Morena y Nueva Alianza, Jorge Reyes, intensifica la campaña en varias colonias, barrios y fraccionamientos de Pachuca.



El objetivo de esta intensificación es llevar a cada rincón de la ciudad las propuestas del plan "Pachuca, Capital de la Transformación", con el cual se logrará el cambio en la Bella Airosa.



El candidato recorrió los barrios de El Lucero, Patoni, El Arbolito y San Bartolo, así como las colonias Céspedes, Felipe Ángeles, ISSSTE, Juan C. Doria, Geo Villas, Calzada de Veracruz, entre otras. Durante estas visitas, reiteró su compromiso de trabajar de manera transparente y eficiente para atender las principales necesidades de los habitantes de Pachuca.



Durante el recorrido, los vecinos expresaron su preocupación por el problema de la recolección de basura, solicitando una solución inmediata para evitar la acumulación de desechos en las calles y las bolsas rotas que generan focos de infección. Además, pidieron el mantenimiento y rescate de espacios públicos para promover un entorno de esparcimiento saludable para las familias.



El candidato Jorge Reyes señaló que, en cada colonia visitada, existen cinco problemas recurrentes: recolección de basura, iluminación, rehabilitación de calles, suministro de agua y seguridad. Afirmó que estas problemáticas serán prioridad durante los primeros 90 días de su administración, asegurando que se iniciarán acciones para abordar y resolver estos temas.



En el tema del agua, explicó que, si bien existe un problema de sequía a nivel mundial, en el caso de Pachuca se le suma el hecho de que hace años no se invierte en infraestructura hídrica porque ’lo que no se ve, no se capitaliza’, sin embargo, son trabajos que urge realizar, por lo que se tocarán las puertas necesarias para llevarlos a cabo.



El candidato común de Morena y Nueva Alianza aseveró que desde la subsecretaría de Infraestructura Pública logró incrementar el presupuesto de manera significativa, por lo que en el Ayuntamiento replicará el mismo trabajo y hará crecer los recursos para bien de la población.



Finalmente señaló que, con la confianza de la gente, se logrará el triunfo contundente el 2 de junio y llegará la verdadera transformación a Pachuca, para colocar a los pachuqueños del lado correcto de la historia.