TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez reconoció la participación de los elementos de la 22ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al mando del Comandante José Martín Luna de la Luz, al brindar acompañamiento, orientación y apoyo a los pobladores cercanos a zonas forestales afectadas por incendios.



En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 62, en la que se continuó con la evaluación de los trabajos de combate de incendios forestales, los cuales se desarrollan en el marco de cinco mesas interinstitucionales, el mando castrense compartió algunas de las acciones desarrolladas.



En el combate de incendios en territorio estatal se coordinan esfuerzos con las autoridades federales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); la Sedena y la Secretaría de la Marina (Semar); y los gobiernos municipales, así como con grupos de ejidatarios y comuneros.



En la reunión destacaron la importancia que tiene la población en el reporte de los incendios forestales, para lo cual la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) tiene a disposición de los ciudadanos el Teléfono Rojo: 800-590-1700 y el Número de Emergencia Nacional 911.



Las autoridades mexiquenses piden a la población su apoyo para evitar incendios, no encendiendo fogatas; si encuentran restos de ellas extinguirlos con agua y tierra; apagar rescoldos hasta que dejen de humear; no arrojar basura, materiales inflamables ni objetos encendidos en carreteras y caminos; no tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible; entre otras acciones preventivas.



En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Yuriria Torres Páez, Subsecretaria de Policía estatal y autoridades de la Sedena; Semar; Guardia Nacional; del Centro Nacional de Inteligencia; y de la Coordinación General de Protección y Gestión Integral del Riesgo.