Reconocen en Festival de las Almas importancia de las lenguas originarias

VALLE DE BRAVO, Estado de México. En el Festival de las Almas 2023 se reconoció la importancia de las lenguas originarias a través de la música, y es que el grupo Auikal, que fusiona el reggae, la cumbia y el ska con géneros tradicionales como el son huasteco, hizo vibrar a las y los asistentes de la Alameda Bicentenario ’La Velaria’.



Lo más significativo de este concierto fue el mensaje de amor, alegría y sabiduría indígena ancestral para acercar a las personas a las lenguas madres, señalaron los integrantes de esta agrupación musical.



Otro momento importante en las actividades fue la inauguración de la exposición "Metl, maguey planta sagrada", en el Museo Arqueológico, con la presencia de Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo. La muestra cuenta con 11 piezas realizadas por la comunidad artística vallesana como parte de los festejos por el XIII aniversario del museo.



Dicha exposición realza las raíces prehispánicas, ya que según la leyenda el maguey fue un obsequio de la Diosa ’Mayahuel’, razón por la cual era considerada sagrada y se usaba en los rituales, las espinas eran utilizadas para el auto sacrificio o en una bebida a la que pocos tenían acceso.



Durante el pasado fin de semana los asistentes al Festival de las Almas disfrutaron de un ambiente familiar en los talleres para aprender la técnica del papel picado, la preparación de la ofrenda tradicional de Día de Muertos, y la elaboración de máscaras.



Mientras que en el Jardín Central se presentó el espectáculo Magic Nigths, que prendió a la gente con clásicos de las décadas de 1980 y 1990, como ’Don’t you want me’, ’Everybody wants to rule the world’, ’Big in Japan’, ’Need you tonight’, ’Sweet dreams’, ’Enjoy the silence’ y ’I wanna dance with somebody to love’, entre otras que robaron el corazón de Valle de Bravo.



Las y los interesados en asistir a este Festival pueden consultar el programa oficial en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, Facebook y X, como @CulturaEdomex. Todas las actividades son gratuitas.