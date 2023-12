TENANGO DEL VALLE, Estado de México. La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México destacó los logros alcanzados en el municipio de Tenango del Valle, gobierno que trabaja bajo los ideales de la Cuarta Transformación que impulsa el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



’Somos testigos de los logros y avances de la Cuarta Transformación en nuestro estado, lo digo con mucho amor y respeto, a Tenango del Valle hay que reconocerle y felicitarlo porque siempre han defendido los valores de la Cuarta Transformación y el proyecto impulsado por nuestro Presidente’, apuntó la Gobernadora Delfina Gómez al asistir al Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Tenango del Valle, Roberto Bautista Arellano.



En este sentido, la Mandataria estatal reconoció el trabajo realizado por el Ayuntamiento, el cual, trabaja por el bien común y el bienestar de la ciudadanía.



’Bien dicen que amor con amor se paga, y es por eso que hoy quiero reconocer el gran trabajo de las autoridades de Tenango del Valle, pero, sobre todo, quiero aplaudir el trabajo colectivo que se realiza en las comunidades. Son grandes logros, sin duda alguna, pero esos logros hay que destacar que no solamente son de una persona, es de un equipo’, apuntó la Titular de Ejecutivo estatal.



En este evento, la Maestra Delfina Gómez se refirió a los trabajos emprendidos en su administración, como parte de la transformación del Estado de México, entre ellas, programas sociales para mujeres, becas para personas con discapacidad, apoyo al desempleo, fortalecimiento a la educación, entre otras.



En este sentido, la Gobernadora Delfina Gómez destacó el programa integral Mujeres con Bienestar, que en una primera etapa llegará a 400 mil mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, y actualmente se están entregando documentos para verificar que las beneficiarias sean mexiquenses que realmente lo necesiten, como mujeres que tienen familiares con alguna discapacidad o enfermedad, y no tienen para pagar los medicamentos.



Enfatizó que este programa es gratuito, el registro no tiene costo y se realiza en línea, sin intermediarios.



En este rubro las mujeres recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, capacitación, atención educativa y de salud; podrán pagar directamente el transporte público; además prevé servicios veterinarios para los animales de compañía y de asistencia.



La Gobernadora Delfina Gómez refirió el Seguro al Desempleo mediante el cual se da tranquilidad y certeza a los trabajadores mexiquenses, así como la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que ya es universal en el Estado de México.



También la basificación de docentes mexiquenses, el mejoramiento de la infraestructura educativa con el programa la Escuela es Nuestra, así como en alfabetización.



Al referirse a los Foros de Consulta Popular para la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, la Maestra Delfina Gómez hizo énfasis en que este ejercicio es para escuchar a la ciudadanía, para que se emprendan acciones que beneficien a las y los mexiquenses.



’Cada una de estas acciones que realiza tanto gobierno estatal, como gobierno municipal, han sido posibles gracias a ustedes, gracias a la participación del pueblo, gracias a la cooperación, al compromiso, pero, sobre todo a la responsabilidad de nuestros funcionarios’, comentó.



La Mandataria estatal afirmó que su gobierno colaborará de la mano con el Ayuntamiento de Tenango del Valle, en rubros como el mejoramiento de equipamiento en las Clínicas de Salud, apoyo a la vivienda con la entrega de títulos de propiedad.



Aunado a ello, dijo, se buscará la denominación de Pueblo Mágico de Tenango del Valle.



La Mandataria estatal adelantó que, este fin de semana, el Presidente de la República visitará el Estado de México, recordando que siempre que ha visitado la entidad López Obrador ha anunciado buenas noticias como programas y acciones que benefician a todas las y los mexiquenses.



Asimismo, la Gobernadora Delfina Gómez indicó que se reconocerá en próximos días, en Palacio de Gobierno a las y los deportistas que asistieron a los Juegos Paranacionales Conade, XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos 2023, quienes lograron numerosas medallas en las justas deportivas.



Por su parte, Roberto Bautista Arellano, Presidente Municipal de Tenango del Valle, indicó que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez se caracteriza por trabajar con sensibilidad y pasión para consolidar los principios de la Cuarta Transformación y un nuevo Estado de México.



El Alcalde informó sobre los logros alcanzados en rubros como bienestar social, economía, seguridad y territorial, con acciones como las jornadas de salud y de empleo; obras de infraestructura educativa y de vivienda; entrega de apoyos funcionales, festivales culturales y gastronómicos, y mejoramiento de equipamiento de seguridad, entre otros.



Acompañaron a la Gobernadora Delfina Gómez, Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo; además de Diputadas y Diputados locales y federales, e integrantes del Cabildo de Tenango del Valle.