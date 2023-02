Reconocen que no hay recurso para pagar aguinaldo a homologados de la SEPH

El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció que no cuentan con los recursos para pagar aguinaldo a homologados de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).



Durante la inauguración del bulevar Providencia-El Saucillo-San Fernando, luego de ser cuestionado sobre la dirigencia de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el cual solicitó que el bono de fin de año sea pagado de manera inmediata y se opuso a que dicha prestación se vea disminuida.



’No queremos menoscabar ningún derecho, estamos buscando fórmulas porque no tenemos en este momento recurso’, expresó.



’Es un tema muy delicado, lo estoy viendo directamente con el gobierno Federal, porque no son trabajadores del gobierno estatal y se ha venido dando esa prestación, sin embargo no hay un presupuesto que lo soporte’, refirió Menchaca, quien reveló que el pago de los docentes jubilados se hizo con recurso del estado.



Añadió que, dentro del análisis que realiza su administración, se verifica cuál fue el soporte legal para otorgar la prestación, que en un inicio representaba un gasto de tres millones, pero con el paso de los años ha ido en aumento.



En días pasados el titular de la SEPH, Natividad Castrejón informó que el pago ascendía hasta los 140 millones de pesos para 2 mil 800 homologados.



’No estamos buscando menoscabar ningún derecho, estamos buscando fórmulas porque no tenemos en este momento el recurso. Hay una buena comunicación con los liderazgos sindicales, estamos buscando fórmulas y alternativas que nos permitan salir adelante con esto’, puntualizó.



Hace unos días mediante un manifiesto firmado por el dirigente estatal del SNTE en Hidalgo Said Vargas Sáenz, la Sección 15 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación indicó que no permitirá que ninguna prestación a sus agremiados se vea afectada.



La sección sindical magisterial expresó que no estarán en la disposición de que alguna prestación les sea modificada en perjuicio de sus agremiados, precisando que los 62 mil agremiados en la entidad respaldan a los homologados afectados.Janeth Zenil | SÍNTESIS