Reconoce rector de la UAEH, públicamente, ordenar toma de inmuebles

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Octavio Castillo Acosta reconoció que los grupos de choque que recuperaron los inmuebles del edifico central de Abasolo así como el Instituto de Artes (IdA), obedecían sus instrucciones, lo que lo convierte en el responsable de los hechos violentos además de haber actuado de forma premeditada.



’En un acto de honestidad debo decir que ayer mismo recuperamos la posesión del Instituto de Artes de manera pacífica y con saldo blanco’, profirió Castillo Acosta.



Con lo anterior el rector reconoció que los docentes y directivos que tomaron de forma violenta el Instituto de Artes, previo lanzamiento de gas pimienta, seguían sus instrucciones, tal como este medio reveló el día de ayer.



Cabe señalar que en el video que circula en redes se aprecia la llegada de los profesores a la entrada del IdA y su proceder para abrir por la fuerza la entrada pese a que uno de los muchachos que allí se encontraba gritaba ’No queremos más violencia’.



Sobre los hechos violentos suscitados en el edificio central de Abasolo, reconoció también durante su rueda de prensa que estaban bajo su mando.



’Trabajadores y alumnos mantuvieron la posesión del edificio de Abasolo’, expresó.



Y es que los estudiantes manifestantes, aunque disidentes, forman parte también de la comunidad universitaria, por lo que ’mantener la posesión del edificio’, al no haber agentes externos, se refiere única y exclusivamente a retener los inmuebles para rectoría, declaración que se complementa con la expresada sobre el IdA.



En el caso del edificio ubicado en Abasolo, trabajadores de la UAEH fueron captados con distintos tipos de armas contundentes, usándolas en agravio de los estudiantes, quienes además estaban en colusión con el Consejo Estudiantil, pues actuaron de forma coordinada. Allí hubo heridos que tuvieron que ser atendidos por la ambulancia y tanto escalinatas como pasillos quedaron con manchas de sangre.



Cabe señalar que en Abasolo, además del humo de extintor dispersado por los manifestantes, también hubo gas pimienta: sobre ese asunto el rector negó que forme parte de sus protocolos antimotines. Sin embargo, el rector mentiría al respecto, pues en el mismo operativo del IdA, del que reconoció siguieron sus instrucciones, también se usó gas pimienta para apartar a los estudiantes de las puertas.



En la misma rueda de prensa, sobre las denuncias que versan en contra de la María Teresa Paulin, directora del Ida, expresó: ’No he tenido las denuncias que me señalan en los últimos años’.