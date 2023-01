Reconoce oficialmente Fuerza Aérea de USA incremento de avistamientos UFO

En el informe de la Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional (ODNI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reconocieron que se han incrementado más avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (U.F.O. por sus siglas en inglés).



En el informe del mes de marzo del 2021 señalaron el aumento significativo de avistamientos a lo largo de 17 años, mencionando una cifra preliminar de 144 casos registrados con anterioridad.



Pero para el informe del mes de agosto del 2022 el gobierno de Estados Unidos presentó 119 avistamientos nuevos que no habían sido contemplados en ese periodo y 247 nuevos casos.



La Oficina de Resolución de Anomalías (AARO por sus siglas en inglés) y la ODNI explicaron que el aumento de avistamientos ’se debe en parte a una mejor comprensión de las posibles amenazas que pueden representar’ los Fenómenos Aéreos No Identificados.



’Los ovnis suponen un peligro para la seguridad de vuelo y de colisión para los medios aéreos, poniendo a los operadores de aeronaves a ajustar sus pautas de vuelo en respuesta a su presencia no autorizada en el espacio aéreo, operando al margen de las normas e instrucciones de control del tráfico aéreo. Hasta la fecha, no se han presentado colisiones entre aeronaves estadounidenses y ovnis. En cuanto a las preocupaciones sanitarias tampoco se ha confirmado ningún encuentro con ovnis que haya contribuido a efectos adversos para la salud de los observadores’, dice el informe.



En este sentido, el informe emitido por AARO aseveró que de los 366 avistamientos registrados después de marzo del 2021, 195 han sido reconocidos como globos (163), drones (26) y aves, fenómenos meteorológicos o residuos aéreos como bolsas de plástico (6); mientras que 171 avistamientos, que fueron reportados por pilotos de la Armada y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, presentaban características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales y que precisaban de un análisis más detallado.



’Siguen produciéndose incidentes en espacios aéreos restringidos o sensibles, lo que pone de manifiesto la posible preocupación por la seguridad de los vuelos o la actividad de recopilación de datos por parte de adversarios por lo que suponen un riesgo de colisión para los medios aéreos’, expresaron.



A partir de los resultados, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) informó en el mes de junio del 2022 que recopilarán los datos y examinarán los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI en español y UAP en inglés) con ayuda de un equipo compuesto por 16 investigadores independientes, dirigidos por el presidente de la Fundación Simons en la Universidad de Nueva York City, el astrofísico David Spergel.



’Dada la escasez de observaciones, nuestra primera tarea es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido que podamos. Identificaremos qué datos (de civiles, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas) existen, qué más debemos tratar de recopilar y cómo analizarlos mejor’, , explicó Spergel a través de un comunicado.



En abril de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó las grabaciones de tres avistamientos de ovnis por parte de sus pilotos, uno recogido en 2004 y dos más en 2015.



El primer video, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes y publicado más de una década después junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario ’The New York Times’.



En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero que hasta ese momento no las había difundido oficialmente. Con información de FRANCE24 | AP | EFE