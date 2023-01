Reconoce Lorenzo Córdova haberse reunido en lo oscurito con líderes del PRIAN

El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, durante una entrevista admitió por primera vez haberse reunido en el domicilio particular del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, con los presidentes de PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano respectivamente, para apoyar a su coalición opositora.



Pese a que la Constitución le ordena como servidor público actuar con legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y certeza, y que el Código de Conducta establece, que debe ’evitar cualquier acto que indique apoyo injustificado a candidatos, partidos o tendencias políticas, o actos que puedan ser interpretados de esa manera’, Córdova Vianello se ufanó de reunirse clandestinamente con presidentes de los partidos, incluido el de Morena, Mario Delgado.



En breve entrevista, que interrumpió con prepotencia el Consejero Ciro Murayama, Córdova Vianello dijo que fue ’honesto’ el conciliábulo con Moreno, Cortés y Zambrano, el 3 de marzo de 2021, celebrado días antes de que canceló las candidaturas a Gobernador de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, además de otro medio centenar para diversos cargos de elección popular.



La revelación de este conciliábulo en la casa particular de Jacobo Molina la hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con base en conversaciones de WhatsApp entre los tres presidentes partidistas, que reconoció Zambrano al anunciar que la denunciaría por espionaje, pero Córdova había guardado silencio hasta hoy, que el reportero se lo preguntó.



—El 3 de marzo de 2021, usted se reunió, de manera clandestina, en el domicilio del secretario ejecutivo, con los presidentes de los partidos políticos. Eso ya lo reconoció el presidente del PRD. ¿A qué obedeció esa reunión y por qué fuera del ámbito institucional?



—El presidente del INE —respondió Córdova— tiene múltiples reuniones, tiene siempre, por definición, reuniones con los presidentes de todos los partidos políticos. Yo tengo comunicaciones, algunas se han hecho públicas en virtud del espionaje y de prácticas ilegales seguramente, otras no. Ojalá que algún día se hagan públicas las comunicaciones que he tenido con los presidentes de Morena, por ejemplo.



—Y está bien.



—Pues yo no sé, a lo mejor en el futuro, ojalá el espionaje desaparezca. Es algo absolutamente normal. Me he reunido con presidentes de los partidos de todos los partidos políticos en mi oficina, a veces en lugares públicos y a veces en lugares privados para poder mantener esa comunicación. Y por cierto, en ese mismo lugar me he reunido con el actual presidente de Morena en alguna ocasión.



—¿En la casa del secretario ejecutivo?



—No del ex —el reportero nunca se refirió a Jacobo Molina como exsecretario ejecutivo.



—¿Es…?



—Ya te respondió —interrumpió Murayama.



—¿Es honesto? —insistió el reportero.



—Ya te respondí, ya entiendo lo que quieres hacer



—¿Es honesto?



—Claro que es honesto, porque no es oculto. Murayama, como guardaespaldas, se cruzó entre el reportero y Córdova, a quien se llevó del brazo.Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO