Reconoce juez que tergiversó declaraciones de AMLO para juzgarlas como violencia política

Luego de que un juez tergiversara las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, juzgándolo como violencia política de género contra la aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, ahora se retracta después de que la CNDH afirmara que no existe violación alguna a los derechos humanos.



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha afirmado que no se han cometido violaciones a los derechos humanos de Xóchitl Gálvez en los comentarios realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Las autoridades de la CNDH han detallado que no se han lanzado expresiones amenazantes contra la senadora del PAN ni se ha observado violencia de género en las conferencias de prensa del mandatario.



Las expresiones atribuidas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) efectivamente no coinciden ’en su literalidad’ en todos los casos, pero así se integró en el expediente del acuerdo que esta comisión envió a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Esto se debe a que se compararon las declaraciones originales del presidente con las que fueron integradas en el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE). En la conferencia matutina del 10 de julio, el presidente se refirió a diversas personas por su nombre, y no solo a un grupo de hombres, como se afirmaba en el acuerdo del INE. Estas discrepancias fueron detectadas durante el análisis realizado por el TEPJF



Mientras que en la conferencia del 11 de julio, el mandatario nacional no se refirió exclusivamente a Xóchitl Gálvez donde habla de ’pelele y títere’, sino a un grupo de personas.



De acuerdo con el apartado III del artículo 41 de la Constitución, el INE es quien investiga las infracciones denunciadas en temas del uso de los medios de comunicación social ’cuando se alegue la comisión de alguna infracción electoral’.



En ese sentido, las fuentes del TEPJF justificaron que la Comisión de Quejas y Denuncias integró el expediente del acuerdo que resolvió el pleno de la sala superior el pasado 31 de julio.



Sin embargo, también aclararon que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el pasado 26 de julio un escrito de ’tercería’, el cual da derecho audiencia al tercero interesado en un medio de impugnación en materia electoral, en el que no se impugnó la veracidad de las frases identificadas por la comisión del INE.



Ante esto López Obrador expresó que que hoy miércoles enviará una carta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciando al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, quien concedió a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que le ordenaba abstenerse de hablar de la senadora.



De acuerdo con el mandatario, el juez es conocido por proteger a delincuentes de cuellos blanco.



’Hoy le voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura Federal. No se la voy a pasar a este juez que tiene un historial de protección a delincuentes de cuellos blanco y a potentados", indicó.Con información de INFOBAE | LA JORNADA