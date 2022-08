Recomienda USA a sus residentes tener mayor precaución si se visita Hidalgo

Solamente Yucatán y Campeche están exentos de tener algún tipo de alarma hacia los residentes de los Estados Unidos, pues en el resto de las entidades, incluida Hidalgo, los niveles de inseguridad provocaron que su gobierno no recomiende su visita o bien, que sean realizadas bajo ciertas precauciones.



La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos emitió una actualización de los niveles de aviso de viajes a los 32 estados de México. La oficina recomendó no viajar a Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.



Zacatecas se sumó a la lista de las entidades federativas más peligrosas para los ciudadanos estadounidenses, junto con Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.



De acuerdo con la actualización anual de la Alerta de Viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos, en total 30 de los 32 estados mexicanos tienen algún nivel de actividad criminal y violencia, por lo que se recomienda mantener ciertas precauciones o definitivamente no visitar estas localidades.El Economista