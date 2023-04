Recomienda Forbes a Real del Monte como uno de los mejores 3 destinos desde CDMX

Para estas vacaciones de semana santa Forbes recomendó tres de los mejores destinos que se encuentran cerca de la Ciudad de México, encontrándose entre ellos el Real del Monte, para disfrutar de por su arquitectura, gastronomía y su exuberante vegetación.





Tequisquiapan – Querétaro



Durante esta Semana Santa! Te invitamos a conocer Tequisquiapan en Querétaro, un destino que se distingue por su tranquilidad y un clima agradable que propicia una gran variedad de actividades para todos los gustos. Además, no puedes perderte el tour Noches de Leyendas que te llevará a conocer la historia del charro negro.



Cuetzalan – Puebla



Si prefieres un lugar lleno de encanto y paisajes espectaculares, Cuetzalan en Puebla es el destino ideal para ti. Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y la exuberante vegetación de sus bosques de niebla. Para los aficionados del café podrán visitar los cafetales que rodean este hermoso Pueblo Mágico.



Si buscas alguna actividad con más adrenalina durante estas vacaciones de semana santa, puedes lanzarte desde la tirolesa que cruza el cañón del río Cuichat, con 200 metros de largo y deleitarte con el sonido del agua, el canto de las aves y el refrescante viento en tu rostro.



Un evento imperdible es despertar muy temprano para ver sus calles cubiertas de niebla que al mismo tiempo que los rayos del sol van bañando la arquitectura del lugar, el aroma a café comienza a impregnar cada esquina.



Real del Monte – Hidalgo



Por último, si eres amante de los paisajes montañosos, no puedes perderte la oportunidad de visitar Real del Monte en Hidalgo, un antiguo asentamiento minero que se ha ganado un lugar en el corazón de muchos viajeros debido a sus bellos paisajes naturales y arquitectura encantadora.



Algunos de los sitios más bellos de Real del Monte que no te puedes perder son el Bosque del Hiloche, con una extensa área de espesa vegetación; sus minas La Dificultad y Acosta; sus capillas Señor de Zlontla y Santa Veracruz; así como su Portal del Comercio.