Recolectan más de 500 toneladas de basura diariamente en Texcoco

Para mantener las calles de Texcoco limpias todos los días, 148 integrantes del departamento de limpia de la Dirección de Servicios Públicos del gobierno municipal realizan barrido desde las 4 de la mañana, para recolectar más de 500 toneladas de basura diariamente, son utilizados 15 camiones recolectores de basura y carritos operados por personal de esa área.



La subdirectora de Servicios Públicos del departamento de limpia, Tania Marín Sánchez, informó que junto con el Director de Servicios Públicos Juan Darío Arreola Calderón se establecieron los horarios continuos en los que camiones recolectores de basura inician los barridos y bolseo en la zona centro desde las seis de la mañana, para que a partir de las 9 horas inicien sus rutas en todas las comunidades texcocanas, esto de acuerdo con las instrucciones de la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas.



’Quisiéramos tenerlos diarios en las zonas, pero no se puede por el ritmo de las unidades, pero se cubre en su totalidad el servicio en el municipio’, dijo la subdirectora de Limpia, quien agregó que: cuando llega a haber un reporte de algún ciudadano que no pudo tirar la basura ubicamos la unidad para que vayan a hacer ese servicio y dar otra vuelta por si alguien falto de tira la basura.



Explicó que se asignan las unidades para cubrir el primer cuadro; Calle Juárez sur, norte, Palmas, 2 de marzo, Manuel González, Fray Pedro de Gante, para después de esa actividad todas las unidades salen a recorrer la zona asignada de las 56 comunidades del municipio de Texcoco.



Recalcó que los barrenderos desde las cuatro de la mañana inician su actividad desde la Calle Manuel González, Calle Allende, van con su carrito recorriendo las calles del centro de la ciudad al igual que hacen la recolección en los negocios para mantener limpia la ciudad durante todo el día. ’pido su comprensión a los conductores para que cuando los vean trabajando en la noche tengan cuidado porque están haciendo su trabajo de limpieza en espacios públicos’, solicito.



Añadiendo que ’el bolseo’ se hace en toda la zona en donde detectamos que algunos ciudadanos dejan sus bolsas de basura en las calles principales de Texcoco, además de que se tienen detectados puntos rojos que es donde la ciudadanía tira su basura en la calle, ’si se les encuentra en flagrancia se les hace una invitación verbal para que no tiren su basura en la vía pública’, ya que la idea es mantener limpio Texcoco, ya que en el bando se establecen sanciones para quien no respete las reglas de tira la basura en los camiones recolectores de basura ’¡ya que la limpieza en la vía pública es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos!’, puntualizó.



Pidió a los habitantes no tirar su basura en la calle ya que hacen trabajar doble a los empleados de limpia, esto debido a que los animalitos en busca de desperdicios tiran toda la basura y hay ocasiones en que los ciudadanos que gustan por reciclar también lo hacen, pero la basura en la calle da mal aspecto y piensan que los muchachos no hacen sus trabajos, por ello pidió reportar al teléfono de oficina 595 95 5 68 41 para sus comentarios.



Solicitó a la ciudadanía no tirar; escombros y material de construcción en los camiones, ya que el cascajo, piedras, arena y grava dañan a los camiones de basura que cuentan con un gato hidráulico adecuado para desechos de basura blandos, y en caso de animales muertos deben de tener un trato responsable por parte de los dueños por ello pidió no tirarlos en el camión de basura a pesar de que los trabajadores recolectan todo.



Finalizó solicitando a la ciudadanía apoyar a los trabajadores recolectores, quienes no piden cuota obligatoria por llevarse nuestros desechos, pero una propina por hacerlo les ayuda mucho.