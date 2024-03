Reclaman que agua de Hidalgo sea trasladada a otra entidad

Ante la intención del Gobierno de México de trasladar el agua de Hidalgo al Valle de México, el presidente de la Fundación María Elena Moreno, Benjamín Rico, ha expresado su desacuerdo con esta propuesta.



El presidente de la fundación consideró que esta medida es injusta, ya que Hidalgo, al igual que otros estados, enfrenta una situación crítica de escasez de agua que afecta a barrios y colonias de Pachuca.



Rico explicó que la inversión en infraestructura hidráulica por parte de los gobiernos no resolverá el problema, ya que la verdadera esencia de este conflicto es la falta de disponibilidad del vital líquido, lo cual, a su juicio, es un tema de voluntad política.



Además, detalló que Pachuca necesita aumentar en medio metro cúbico por segundo el suministro de agua para garantizar su abastecimiento en cantidad y calidad a las familias de la capital hidalguense, que actualmente padecen por la escasez de agua.



Asimismo, destacó que la escasez de agua está frenando el desarrollo económico, impidiendo que la inversión privada se establezca en el territorio hidalguense.



Actualmente, el 85 por ciento del agua que se extrae del acuífero de Pachuca-Cuautitlán se va a la zona metropolitana Del Valle de México, solo el 15 por ciento se queda Hidalgo.



’De esa tamaño, es la desproporción, ¿es injusto, no? Es cierto que no se trata de negarle el agua al Valle de México, pero en un acto de justicia social, las y los hidalguenses deben ser tomados en cuenta, porque en todos los grandes proyectos siempre Hidalgo se queda para después’, expresó Benjamín Rico en un video que circula en sus redes sociales.