Recibió México 44 mil MDD en 2023: CEESP

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dio a conocer que en 2023 México recibió 43 mil 900 millones de dólares de inversión extranjera directa, creciendo un 21% en comparación con las cifras del año anterior.



’Durante 2023, la inversión extranjera directa hacia México creció 21 por ciento, es decir, recibió aproximadamente 43,900 millones de dólares, esto comparado con la cifra actualizada del año previo’, declara.



La llegada de inversión extranjera directa es una gran oportunidad para México ante la relocalización, en especial las nuevas inversiones destinadas a la formación de capital productivo, expresa el organismo a cargo de Carlos Hurtado López.



’México podría recibir montos más grandes de inversión extranjera directa si lograra fortalecer el Estado de derecho y la seguridad física y patrimonial en el corto y mediano plazos’, afirma el el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Si el nuevo gobierno logra atender esos temas fundamentales, la institución encargada de elaborar un análisis e investigación de la coyuntura económica indica que habrá mayores flujos de inversión extranjera directa.



Según el centro líder de investigación, se proyecta la llegada al país de cerca de 11,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en el último trimestre de 2023.



’Sin duda, esto avivará el optimismo de las autoridades en esta materia. Pero es importante ser cautelosos puesto que estos buenos resultados pueden ser relativos’, comenta.



Hasta ahora las cifras disponibles reportadas por la Secretaría de Economía (SE) indican que al tercer trimestre del 2023 la IED sumó 32 mil 926 millones de dólares, recuerda el CEESP.



’Si bien la cifra es favorable, se debe tener en cuenta que existe más de una forma de apreciar su comportamiento anual’, menciona.



Agrega que la práctica de la Secretaría de Economía es comparar las cifras preliminares del periodo con sus similares del año previo: ’Ello es razonable, toda vez que estas típicamente se ajustan al alza durante los siguientes doce trimestres hasta poder considerarse definitivas’.



’Como lo señala el boletín correspondiente de la SE, la IED de los primeros tres trimestres del 2023 superó en 30 por ciento al monto preliminar registrado en el mismo lapso del 2022, que fue de 25 mil 275 millones de dólares’, detalla.



El monto de inversión extranjera directa en México de los tres primeros trimestres de 2023, considerando la base revisada de 2022, fue un 4.6 por ciento menor a la del año anterior, totalizando 34,498 millones de dólares, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.



Aunque las cifras sobre la IED han sido favorables, es importante tomarse con cautela, ya que la IED no equivale, en su momento de registro, a formación de capital productivo, aunque puede incluirla parcialmente.



La IED se compone de tres componentes: reinversión de utilidades, cuentas entre compañías y nuevas inversiones. Aparentemente, es más probable que sea en este último rubro donde pueda aumentar de manera inmediata el acervo de capital productivo del país.



Los resultados de los primeros tres trimestres del 2023 indican que el origen principal de la inversión extranjera fue la reinversión de utilidades, que sumó 24 mil 905 millones de dólares y representó el 76 por ciento del total. Las cuentas entre compañías reportaron 5 mil 215 millones de dólares o 16 por ciento del total.



’En conjunto éstas dos representaron un incremento anual de 71 por ciento. No obstante, en lo inmediato estos rubros no significan más capital para la producción’, comentó.



Por ahora, el 92 por ciento de la IED representó solo operaciones financieras: ’Las expectativas sobre las nueva inversión extranjera apoyada en el proceso de relocalización y el aumento en los anuncios de nuevos proyectos greenfield son favorables para México. Pero por el momento no está claro que los elevados niveles de la inversión extranjera impliquen incrementos del acervo de capital productivo’.Con información de Enrique Hernández | FORBES