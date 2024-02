Reciben vecinos de calle Lázaro Cárdenas en Chimalhuacán obra de pavimentación

Vecinas y vecinos de la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia Arboledas, agradecieron a la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, y al H. Cabildo por la obra de pavimentación de concreto hidráulico que recibieron esta tarde, luego de que la presente administración atendiera su petición para mejorar su calidad de vida.





En representación de la Presidenta Xóchitl Flores, la Secretaria del Ayuntamiento, Patricia Josefina Jiménez Hernández, entregó la obra de pavimentación, que constó de la construcción de 1,303 m2 de pavimento de concreto hidráulico, de 150 m2 de banqueta de concreto hidráulico y de 296 metros de guarnición.



La obra, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FAISMUN), también incluyó el suministro y colocación de 12 coladeras pluviales, renivelación de 3 pozos de visita, entre otros.



’Por cuestiones de trabajo, la Presidenta no pudo asistir a esta inauguración, pero, en su representación, me manda a entregar esta obra que realizó para beneficio de ustedes.



Ahora les corresponde a ustedes cuidarla y mantenerla limpia, sin basura; necesitamos trabajar en conjunto, población y gobierno, para tener esta obra en buenas condiciones’, dijo la Secretaria del Ayuntamiento a los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas.



Jiménez Hernández también expresó que los programas municipales ’Alimentación con Igualdad’ y el de Regreso a Clases ’Transformando la Educación con Igualdad –creados en la presente administración– se otorgan a la población que más lo necesita y sin distinción alguna.



Asimismo, mencionó que en la colonia 4 de febrero recientemente también se entregó la pavimentación de la calle Gardenias.



Los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas también agradecieron al Segundo Regidor, Alfredo Arenas Galicia, quien estuvo al tanto de las gestiones de la obra hasta la culminación de la misma.



’El Regidor Alfredo vino cuando inició la administración y nos dijo que no iba a regresar si no nos traía resultados y aquí están los resultados, esta obra.



Sabemos que ha sido difícil, pero no imposible y vamos a continuar trabajando de la mano de las autoridades de esta administración’, finalizó el vecino Humberto Guadarrama.