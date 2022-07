Reciben 59 estudiantes de excelencia ’Medalla 7 de Enero al Mérito Académico’

Rio Blanco. – El presidente municipal, Ricardo Pérez García, condecoró con la ’Medalla 7 de enero al Mérito Académico’ a 59 estudiantes de excelencia en el nivel primaria, secundaria y bachillerato del ciclo escolar 2021-2022; reconocimiento que se realizó por primera vez en el municipio de manera histórica y se dejará como legado.



La condecoración a los alumnos con promedio escolar de 10, fue resultado de la buena respuesta a la convocatoria que por primera vez lanzó el Ayuntamiento a la comunidad escolar a través de la dirección de Educación y Cultura.



Acompañado de la presidenta de DIF, Fabiola Tinoco Fuentes, de los Ediles del Ayuntamiento, de la dirección de Educación y Cultura y del delegado regional de la SEV en Orizaba, Ángel Huerta Anzures, el presidente municipal, Ricardo Pérez García, alentó a los alumnos con promedio escolar de 10, a seguir esforzándose, ya que la juventud rioblanquense siempre está en la Ruta del Progreso.



’Hoy reconocemos el esfuerzo que durante este ciclo escolar realizaron niños y jóvenes en nuestras escuelas, también es un reconocimiento a los padres de familia, invertir en la educación de sus hijos, es la mejor herencia en vida que les pueden dar, no tengan duda que el esfuerzo de los maestros con gran vocación también suma y es un trabajo en equipo’, expresó en su mensaje el Alcalde.



Por su parte la presidenta del DIF, Fabiola Tinoco Fuentes resaltó que como autoridades municipales, es un orgullo poder entregarles este reconocimiento de excelencia académica. "Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, pero nada que con responsabilidad, disciplina y constancia no se pueda lograr", indicó.