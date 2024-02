TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Campo, integra el padrón de beneficiarios de los programas ’Por el Rescate del Campo’ y ’Transformando el Campo’, a la fecha se han atendido 40 mil solicitudes de campesinos mexiquenses, de las cuales un 60 por ciento corresponden al sector agrícola, un 30 por ciento al pecuario y el resto a las demás actividades del sector.



En conferencia de prensa, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del ramo explicó que para facilitar y agilizar el proceso de registro se instalaron ventanillas de atención, a través de la Caravanas Itinerantes del Campo realizadas en plazas públicas y cabeceras municipales, en consonancia con la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de desarrollar un gobierno cercano a la gente, evitando así gastos y traslados innecesarios a los productores.



’Es una proyección de democratización de los apoyos para el sector, una caja de herramientas muy grande para los productores. Que está llegando de manera directa, cosa que no se hacía antes, esto no sucedía porque siempre era a través de gestores o porque ya se tenía identificado para quién iban los apoyos’, señaló la funcionaria.



Se llevaron un total de 188 Caravanas Itinerantes del Campo, pero además se atendió a los productores a través de las once Delegaciones Regionales de la Secretaría del Campo y seis sedes permanentes más que fueron abiertas ante la alta demanda de solicitudes que se registró, informó Rojano Valdés.



’Hubo filas muy largas y sigue habiendo filas muy largas, mucha demanda que tuvimos que generar, incluso, sedes permanentes. Tenemos nuestras sedes permanentes en las 11 delegaciones como parte de la Secretaría y aperturamos seis más’, indicó la Secretaria María Eugenia Rojano.



Invitó a quienes no pudieron iniciar o concluir su trámite a acercarse a las ventanillas de las Delegaciones Regionales que continuarán abiertas hasta el día 28 de febrero.



Señaló que una vez que concluya el registro de solicitudes se procederá a su análisis y validación, para que los campesinos puedan quedar integrados en el padrón de beneficiarios de los Programas para el Campo y recibir los apoyos correspondientes, como lo es la capacitación y asistencia técnica.



’Eso nos va a ayudar al tema de capacitación, hemos realizado, desde octubre a la fecha más de 4 mil 500 capacitaciones y tenemos que seguir ese acompañamiento de capacitación y acompañamiento técnico, ahora que empecemos con los apoyos de nuestros programas’, señaló la Secretaria.



En tanto Everardo Lovera Gómez, Director General del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), señaló que el Gobierno estatal se ha propuesto promover una nueva visión de apoyo al campo, que permita subsanar todo el tiempo de omisión y de desatención de malos gobiernos, que es lo que impulsa ahora a este sector a que se tenga tanta gente esperando respuesta en ventanillas.



Dijo que el olvido en el que se tenía a los productores se pone de manifiesto en el hecho de que hace 40 años éramos el principal productor de papa y hoy día ocupamos el cuarto o quinto lugar. Dijo que con la ayuda de científicos y de los productores se logrará recuperaras los niveles de producción de alimentos. Ejemplificó que en el caso de la papa en tres o cuatro años se estará en posibilidad de liberar cuando menos dos variedades resistentes a plagas, buscando que requieran menos agroquímicos.



Por su parte, Alejandro Sánchez Vélez, Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), destacó que, ante la sequía que se vive, se está trabajando en una nueva estrategia de manejo forestal para enfocarse en la preservación de los reservorios de agua, ya que casi el 100 por ciento del agua que requerimos para las diversas actividades proviene de la parte alta de las zonas arboladas de la entidad.



’Estamos trabajando para delimitar 40 microcuencas para que los programas de manejo forestal se inserten dentro de esta perspectiva de la cual el agua es el elemento integrador del análisis económico, técnico, social, político y ambiental’, afirmó.



Además, señaló que para prevenir los incendios se está trabajando a través de la Estrategia de Manejo Tecnificado del Fuego, la cual brinda acompañamiento y capacitación a los sectores agrarios para evitar que las quemas agrícolas se descontrolen.



En la conferencia de prensa estuvieron presentes los titulares de las diferentes direcciones que conforman la Secretaría del Campo.