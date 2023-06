Recibe cuenca lechera semen para repoblamiento de ganado lechero

Como parte de las acciones implementadas en el Programa para el Mejoramiento del Campo, se llevó a cabo la distribución del semen sexado para bovinos lecheros con el fin de beneficiar a productores de los 16 municipios pertenecientes a la cuenca lechera de Tulancingo, mediante la entrega de pajillas de alta calidad y tecnología de vanguardia.



En este contexto, el pasado martes, el secretario de Agricultura y Desarrollo de Hidalgo, Napoleón González Pérez, asistió en compañía de personal de la secretaría al municipio de Tulancingo de Bravo para realizar la entrega oficial del semen sexado. Durante el evento, expertos en la materia estuvieron presentando para dar fe de la calidad de los espermatozoides.



De acuerdo con el médico veterinario zootecnista Noel D. Zúñiga Reséndiz, el semen importado de Estados Unidos, proveniente de la empresa American Breeders Service o ABS Global, es de una calidad superior, congelado y en óptimas condiciones para su uso en la cría de bovinos lecheros.



El semen distribuido es sexado, es decir, se empleó una eficiente técnica de separación de genes que determina si el producto será macho o hembra, mediante pruebas de progenia o genómicas. Esta importante medida beneficiará a los productores, pues la excelente calidad genética contribuirá a que sus vacas produzcan más leche con mayor cantidad de grasa y proteínas saludables, y a su vez, los animales vivan por más tiempo.



El director general de Fomento Lechero, Leonardo Olguín Prado, explicó el proceso de entrega de las pajillas, las cuales ’se dan en termos criogénicos al alto vacío de doble fondo, que deben contener nitrógeno y estar a una temperatura de -196 grados centígrados para preservar la vida de los espermatozoides, los cuales pueden tener una vida de hasta 50 años’.



Asimismo, detalló que el traslado de un termo a otro debe hacerse con rapidez, en un lugar donde no dé luz solar directa y no haya altas temperaturas ni polvo, pues el semen es muy sensible a esas condiciones y no puede estar más de 15 segundos fuera del contenedor.



Estos son los municipios que recibieron apoyos para el repoblamiento de ganado lechero: Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca, Apan, Cuautepec de Hinojosa, Huehuetla, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Metepec, Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tulancingo, Zapotlán y Zempoala.



Finalmente, González Pérez reconoció el trabajo que realizan los ganaderos lecheros, quienes tienen todo el respaldo del gobierno de Julio Menchaca para poder salir adelante. Por ello, se dará acompañamiento técnico para las inseminaciones de las 6 mil 284 pajillas de dosis de semen sexado que se entregaron y se continuará en la lucha por obtener centros de acopio adecuados para la recolección de leche.