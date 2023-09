Recibe Claudia la estafeta para continuar proyecto de nación de AMLO

El pasado miércoles 6 de septiembre Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde hace un año encabezaba las encuestas, ganó las votaciones internas para serla coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones presidenciales de 2024, superando por 14 puntos a Marcelo Ebrard; lo anterior lo confirmó la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional .



Tras el conteo de boletas que inició la noche del martes, el Consejo Nacional de Morena detalló que los resultados de su encuesta principal realizada por Comisión del Centro de Estudios Estadísticos Sociales del partido son: Claudia Sheinbaum 39.4%Marcelo Ebrard 25.6%Gerardo Fernández Noroña 12.2%Adán Augusto López 10%Ricardo Monreal 6.5%Manuel Velasco 6.3%



Sheinbaum Pardo expresó que en 2024 habrá por primera vez una mujer en la presidencia de la República y será emanada de la Cuarta Transformación.



“La unidad es fundamental y las puertas están siempre abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia, hoy ganó el pueblo de México”, celebró la ahora candidata presidencial de Morena y adelantó que convocó al resto de participantes a una reunión este 7 de septiembre para iniciar el proceso rumbo a 2024 porque no hay tiempo que perder.



Sheinbaum adelantó que mañana tendrá una reunión con sus compañeros de partido ya que “ya empezó el proceso electoral”, esto pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha dictado las fechas para dicho periodo.“No hay tiempo que perder, vamos a seguir trabajando”, remarcó.



“Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas, y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”.



Poco antes de que se conocieran los resultados de las encuestas, Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia de Morena que invalidara y repitiera el proceso debido a preocupaciones sobre irregularidades, incluyendo problemas con las urnas. Adán Augusto López Hernández también hizo hincapié en la entereza y compromiso de los aspirantes.



“Yo reconozco y felicito a mi compañera Claudia Sheinbaum, y felicito y reconozco de manera muy especial a mis compañeros y mi equipo de trabajo”, compartió. “Soy un convencido, porque fundé este movimiento, de que hay unidad y aquí no sobra nadie, vamos todos juntos”, apuntó.



En su turno, el Senador con licencia Ricardo Monreal dijo que asumió los resultados de la encuesta y respetará los mismos.



“El caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha siempre comentaba como una de las urgencias, desfacer agravios y enderezar entuertos. Eso es lo que tenemos que hacer, que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos”, dijo Monreal.



“No actuemos de manera facciosa, llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria”.Igualmente, Fernández Noroña recordó que hizo un llamado a la unidad en reiteradas ocasiones.



“Hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo. No tengo nada que reclamarme, di todo y más, a contracorriente, en las condiciones más adversas y quise ganar y no fue mi momento, no hasta ahora, y lo reconozco”, expuso. “Yo entré a este proceso sabiendo sus dificultades”.