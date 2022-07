Rechazan reinstalar a Jorge Winckler como fiscal de Veracruz

Xalapa, Ver. Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó otorgar un amparo para reinstalar en el cargo a Jorge Winckler Ortiz, quien fue fiscal del estado durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y que fue defenestrado en septiembre del 2019 por el Congreso Local.



Con el voto en contra de los magistrados Alfonso Ortiz y Roberto Castillo fue desechado el proyecto presentado por Octavio Ramos Ramos que señalaba de inconstitucional el proceso de remoción de Winckler Ortiz, proponía su reinstalación y el pago de salarios caídos.



Los magistrados no entraron a la discusión de fondo de la legalidad del proceso de separación del cargo de Winckler porque hay otro amparo interpuesto por Winckler Ortiz ante un juez de distrito en contra de la decisión del Congreso Local de separarlo definitivamente del cargo.



’Al margen de considerar la validez o no de este procedimiento sui géneris que la propia diputación permanente hizo sobre la remoción temporal, la afectación que sufre el quejoso no se da por este primer acto sino por el segundo, cuando lo suspende de forma permanente’.



En el caso de Winckler hay dos impugnaciones, la primera es cuando a la determinación de la diputación permanente de separarlo temporalmente del cargo, que es el juicio de amparo que resolvió el Tribunal Colegiado; y la segunda que es cuando el pleno del Congreso Local decide removerlo de forma definitiva del cargo, y que se encuentra en análisis por un Juez de Distrito.



Los magistrados señalaron que la situación jurídica de Winckler Ortiz está regida por la determinación del Congreso de Veracruz de separarlo definitivamente del cargo, por lo que es necesario esperar a que el amparo en este sentido se resuelva.



Por tal motivo, en la sesión de este jueves confirmaron el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito sobre el caso.