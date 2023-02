Rechaza Osorio Chong que le quiten Coordinación en Senado... aunque sólo coordine 2

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, rechazó la idea de que pudiera ser removido de la Coordinación en el Senado, aunque coordine solamente a dos senadoras, y precisó que la reunión que sostendrá con el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, será sólo para tratar la relación en temas legislativos.



El senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no renunciará a la coordinación del PRI en la Cámara Alta y precisó que la reunión que sostendrá con el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, será sólo para tratar la relación en temas legislativos.



En entrevista, el senador por el PRI destacó que el tema de la coordinación es un asunto interno de su grupo parlamentario, por lo que únicamente buscará un acuerdo para los trabajos legislativos con la dirigencia del tricolor.



Indicó que se encuentra como coordinador del PRI en la Cámara Alta por mandato de sus propios compañeros, por lo que descartó la posibilidad de renunciar.



Por otro lado, ante las voces que han exigido su expulsión del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que enfrentará los señalamientos que se han hecho en su contra ante los órganos del propio partido e incluso llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



’Yo estoy por el mandato de mis compañeras y compañeros, por dos periodos, de la LXIV a la LXV Legislatura y aquí estoy, siempre a sus órdenes’, comentó



Así también la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, manifestó su respaldo a Miguel Ángel Osorio Chong y consideró que no hay elementos para pedir su expulsión del partido



’Personalmente respaldo total a mi coordinador Miguel Ángel Osorio, y creo que lo hay de parte del resto de los senadores, pero son temas internos de la bancada que en todo caso se abordan al interior y en el Senado de la República, no en ningún otro espacio’.



Hace una semana el presidente nacional del PRI Alito Moreno ingresó a una sesión plenaria del grupo parlamentario de su partido, donde Osorio Chong manifestó su desaprobación debido a que si bien él es quien coordina, la mayor parte de los legisladores se decantó por el dirigente del PRI.



En la sesión plenaria Osorio Chong habría pedido que la intervención de Alito Moreno se diera después de las 6 de la tarde para no verlo; sin embargo al ver la presencia de Alito Moreno, Miguel Osorio salió del recinto y alegó que no se respetaron los acuerdos; las únicas senadoras que respaldaron al hidalguense y lo siguieron a la salida fueron Ruíz Massieu y Nuvia Mayorga.



Por lo que en ese momento los demás senadores Manuel Añorve, Mario Zamora, Claudia Anaya y Ángel García Yañez, quienes son mayoría, refrendaron su lealtad haciael dirigente nacional del PRI.



Ante esto, Osorio Chong respondió hace unos días que no se arrepiente de haber salido de la reunión del grupo parlamentario.



’Fue un acuerdo que están desconociendo, pero que por supuesto hay formas de probar, de que él pudiera llegar a las 6 de la tarde, hablar con el grupo o con los que quisieran quedarse del grupo. Quise evitar un desencuentro que mediáticamente fuera más complejo para mi partido’, expresó.



A finales de diciembre los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu impugnaron ante el Tribunal Electoral federal la reforma a los estatutos del PRI que permitirían a Alejandro Moreno Cárdenas extender su dirigencia hasta 2024.



Los legisladores señalaron que el Consejo Político Nacional no tiene facultades para modificar los estatutos, salvo en casos excepcionales, y que el órgano interno autorizado para ello es la Asamblea Nacional y recalcaron que los estatutos no pueden reformarse en periodos electorales.



Recientemente El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, luego de que cuestionó que a través de escalar en la política terminó viviendo en una residencia en Las Lomas, en la Ciudad de México.



’Era una forma de hacer política, y ¿de dónde vienen? O sea, es como cuando, con todo respeto, el senador Chong que estudia en una primaria pública, como yo, en Pachuca, y empieza a escalar, escalar, escalar, llega de gobernador y luego a vivir a Las Lomas, una residencia’, expresó AMLO en su mañanera desde Palacio Nacional.



Con ello, López Obrador cuestionaría el enriquecimiento del senador Osorio Chong, quien luego de ser gobernador de Hidalgo formó parte del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, como secretario de Gobernación. Con información de EL PAÍS | MVS NOTICIAS