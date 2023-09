Reapropiarán parque David Ben Gurión para convertirlo de nuevo en espacio público

El parque David Ben Gurión localizado en Pachuca, que salvo el pisal y sus foros actualmente es un espacio más bien desértico con una biblioteca que es poco visitada y con un museo privado del Club Pachuca que es considerado como uno de los más caros del mundo, será reapropiado como espacio público para que las nuevas generaciones lo resignifiquen y le devuelvan la vida.



Para ello, se ha anunciado una inversión de 200 millones de pesos, misma que fue acompañada de un render que revela las adecuaciones que se harán al espacio.





El pisal es el más grande de Latinoamérica y se ha convertido en un símbolo de la ciudad.



Culmina Menchaca las rutas de la Transformación



Durante el cierre de las Rutas de la Transformación en la ciudad de Pachuca, el mandatario estatal, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer la canalización de más de 575 millones de pesos (mdp) para mejorar las condiciones de vida de las familias pachuqueñas y desarrollar proyectos que permitan la atracción de inversiones que favorezcan a toda la población.



“No se han terminado las rutas de la transformación, terminó esta etapa, en donde recorrimos todos los municipios, hubo más de 160 visitas a cada una de nuestras regiones, a cada uno de los municipios, y fue verdaderamente emocionante, emotivo, el poder estar en contacto con la ciudadanía, con las personas y poder también enriquecer el Plan Estatal de Desarrollo”, indicó el titular del Ejecutivo en la entidad.



Resaltó que en cada recorrido “nos acompañaron distintas autoridades, pero sobre todo la gente, quienes nos dan este alimento espiritual y a quienes refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando”.



También indicó que este movimiento es empático y por eso es un ejercicio democrático; destacó que en este evento de cierre hubo representaciones de todos los grupos: “De distintas expresiones y lejos de mezquindad, lejos de rivalidad, es una sinergia, es una suma de fuerzas que alimentan como motor para salir adelante”.



Al iniciar con los anuncios en materia de infraestructura, Menchaca Salazar informó que se invertirán más de 200 millones de pesos para la construcción del Parque David Ben Gurión, proyecto en donde se incluirá una vía del arte que consiste en un pasillo para exposiciones artísticas, la remodelación de jardines, espacios comerciales y canchas deportivas que estarán a disposición de la población y del turismo.



El gobernador reconoció que una de las principales demandas de las y los pachuqueños es la implementación de medidas que eviten inundaciones durante la temporada de lluvias, por ello destacó la inversión de más de 150 millones de pesos para la rehabilitación de los drenes pluviales ubicados en Las Torres y Nopancalco – Tezontle, además, dio a conocer que se utilizarán otros 32 millones para la construcción del colector pluvial en Circuito Nuevo Pachuca, localizado en la colonia Juan C. Doria.



Asimismo, adelantó que en breve se iniciarán las obras de construcción del boulevard de acceso al Huixmi, gracias a la utilización de 35 millones de pesos y se reforzará la infraestructura del Estadio Revolución, la cancha de fútbol soccer CEDAR y de Aeropuerto, trabajos que requerirán de una inversión superior a los 12 millones de pesos.



Respecto al programa de reemplacamiento vehicular “Dale marcha a la transformación”, el mandatario hidalguense manifestó que se destinarán más de 34 millones de este fondo para la rehabilitación del pavimento en Av. Universidad, Bulevar Nuevo Hidalgo y en la antigua carretera México – Pachuca.



Siguiendo con las acciones que permitirán mejorar calles y vialidades en Pachuca, Menchaca Salazar dio a conocer que se restituirá el pavimento en las colonias Periodistas, Parque de Poblamiento, San Antonio, El Tezontle, Piracantos otras en las que se invertirán más de 10 millones de pesos del presupuesto estatal.



En tanto, se invertirán más de 50 millones de pesos para mejorar las condiciones de centros educativos en la ciudad de Pachuca, con el objetivo de asegurar que quienes integran a este sector, cuenten con espacios dignos para desarrollar sus actividades.



Bajo este tenor, el gobernador realizó la entrega simbólica de infraestructura educativa con un valor de 17 millones de pesos en diversas escuelas primarias y secundarias generales pachuqueñas en donde se construyeron canchas de fútbol, básquetbol o sanitarios para las comunidades estudiantiles.



Por otra parte, se dio a conocer la inversión de más de 10 millones de pesos para la puesta en marcha del Corredor Seguro de la Red Integrada de Transporte del Corredor 1 en la Zona Metropolitana de Pachuca, cifra a la que se le sumarán otros 10 millones de pesos en materia de movilidad para la construcción de ciclovías bidireccionales en las avenidas Francisco I. Madero, Universidad y Bulevar Javier Rojo Gómez.



Con el objetivo de garantizar espacios dignos para personas en situación de vulnerabilidad, Julio Menchaca realizó la entrega simbólica de las obras de rehabilitación llevadas a cabo en la Casa Asistencial de la Tercera Edad, el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo Pachuca y en la Casa de la Niña, labores que en su conjunto representan una inversión de 14 millones 983 mil 917 pesos.



Aunado a ello, se otorgaron 151 apoyos funcionales compuestos por sillas de ruedas, andaderas y bastones para personas con discapacidad; tarjetas del “Bienestar de Madres Solteras”, así como cheques a las y los ganadores del programa “Fomento al Desarrollo de la Participación Social para el Bienestar”.



Al entregar el dispositivo OrCam MyEye, se explicó que este servirá como asistente para personas ciegas o débiles visuales que deseen acercarse a la literatura y estará disponible en la Biblioteca Ricardo Garibay, muestra del compromiso del Gobierno de Hidalgo para que la cultura no sea un derecho para unos cuantos, sino para sectores históricamente olvidados.



Durante su mensaje emitido, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, recordó que se destinaron 33 mdp para remodelación de los Centros de Rehabilitación en la entidad y enfatizó que durante este recorrido por los 84 municipios, la administración estatal ha dejado en claro que se gobierna no sólo para Pachuca, sino para el resto de las regiones.