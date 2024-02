Realizó Benjamín Rico conversatorio con jóvenes de Pachuca

El presidente de la Fundación María Elena Moreno, Benjamín Rico organizó un conversatorio para conocer las inquietudes y propuestas de jóvenes, quienes provenían de distintas colonias de Pachuca.



Durante el intercambio de ideas, las y los jóvenes expresaron su preocupación por la falta de oportunidades laborales y emprendimiento. Se mencionó que en la capital hidalguense, al no encontrar fuentes de empleo, muchos deciden emigrar a otras entidades para desarrollarse. Un joven incluso expresó que en algunas instituciones públicas, el acceso a un espacio para realizar el servicio social es condicionado por cuotas o recomendaciones.



Por su parte, Benjamín Rico externó su preocupación, ya que cada año más de 3mil 628 jóvenes egresan de las distintas escuelas, y muchos no encuentran espacios para desarrollarse laboralmente.



’Las y los jóvenes son un sector estratégico, es necesario que se involucren en la política, en la toma de decisiones, la juventud puede definir el rumbo de nuestro país y de nuestro estado; las y los jóvenes tienen muchos retos, participen en las cosas que les interesan, en las que los afectan, no hay tiempo que perder’, manifestó Benjamín Rico.