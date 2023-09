Realizaron Segunda Jornada Nacional de Lucha Contra el Dengue 2023

Durante la Segunda Jornada Nacional de Lucha Contra el Dengue 2023, Hidalgo participó activamente y se unió a esta importante estrategia liderada por el Gobierno de México. La Secretaría de Salud de Hidalgo, encabezada por la titular María Zorayda Robles Barrera, informó que esta jornada se lleva a cabo anualmente a nivel nacional y convoca a todas las entidades federativas.



La participación de Hidalgo demuestra su compromiso en la lucha contra el dengue y su colaboración en los esfuerzos nacionales para combatir esta enfermedad.



Cabe detallar que las acciones que se desarrollaron del 21 al 25 de agosto, abarcaron:



Control larvario, a través de la visita a domicilios o lotes baldíos; encuestas entomológicas y verificaciones para evaluar las condiciones de vivienda y el potencial de riesgo; rociado intradomiciliario; operativos de nebulización de barrido con técnica de cerrado de manzana; saneamiento básico a nivel domiciliar, peridomiciliario y público; además de permanente promoción de la estrategia ¡Lava, tapa, voltea y elimina!.



De forma particular, derivado de la época de lluvias y dada la prevalencia de las arbovirosis a nivel estatal, las acciones contra las ETV´s se mantendrán no únicamente para mejorar la calidad de vida de la población hidalguense, también para hacer conciencia ante la introducción eventual de nuevos padecimientos como la fiebre amarilla y el virus del Mayaro.



De acuerdo a la Coordinación del Programa de Vectores de la SSH, a la semana epidemiológica 32 con corte al 12 de agosto se han registrado:



35 casos de dengue (30 no graves, 3 con signos de alarma y 2 graves), en municipios endémicos de la huasteca y sierra gorda de la entidad



6 casos en Huejutla no graves



3 casos en Huautla no graves y 2 con signos de alarma



2 casos en Atlapexco, 1 con signo de alarma y 1 grave



13 casos en Pisa Flores no graves



2 casos en Chapulhuacán no graves y 1 grave



4 casos no graves, en San Felipe Orizatlán



Las acciones que se realizan tienen el objetivo de homologar en todo el país, la promoción a la salud y de esta forma sensibilizar a la población sobre los riesgos que involucran las Enfermedades Transmitidas por Vector(ETV´s), además de que permite coordinar la participación de diferentes actores sociales, en la intervención de las localidades y en las acciones preventivas.



De esta forma, la secretaria destacó que existen instancias al interior de la SSH que facilitan las actividades de combate a las ETV´s, una de ellas es la Coordinación Estatal del Programa de Vectores, a través de la cual, a nivel jurisdiccional integra responsables de vectores, de promoción de la salud, atención integral, salud materna, de COPRISEH, comunicación social, hospitales públicos.



Además de las Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (Régimen Ordinario y BIENESTAR), e instancias municipales y de la comunidad en general, con el fin de promover la reducción del riesgo de transmisión en una semana de acciones intensivas focalizadas a escuelas, entornos (públicos y privados), así como áreas turísticas y espacios públicos de todo el estado.