Realizarán diputados locales foros en Toluca, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco

Toluca, Méx.-En los Foros que las y los diputados mexiquenses realizarán en Toluca, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco serán escuchadas y atendidas las demandas de los transportistas, pasajeros, funcionarios de la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal, así como las consideraciones que realicen especialistas del sector, afirmó el presidente de la comisión legislativa de Comunicaciones y Transportes del Congreso mexiquense, Nazario Gutiérrez Martínez.



Lo anterior permitirá, subrayó, crear una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, acorde a los tiempos de la transformación que se registran en todo el Estado de México donde las y los ciudadanos exigen un transporte de calidad, eficiente, accesible y que su operación no afecte al medio ambiente.



Tras reanudar el trabajo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales junto con Comunicaciones y Transportes, Nazario Gutiérrez, precisó que el objetivo de los Foros es fortalecer los trabajos de análisis y de estudio de todas las iniciativas que están al interior de ambas comisiones. ’Me agrada mucho que por primera vez la voz del transportista será escuchada’, dijo al concluir la reunión de la comisión.



Subrayó que la finalidad de los Foros es recabar la opinión de los transportistas, ya que los gobiernos estatales anteriores (priistas), durante décadas sólo utilizaron al transporte con fines políticos y jamás atendieron sus verdaderas demandas; los controlaban acorde a los intereses del Ejecutivo, pero jamás se ocuparon del pasajero ni del operador y concesionario.



Recordó que en los últimos años el sector del transporte público de pasajeros fue muy lastimado, pues tan solo durante la pandemia del Covid19 la prestación de sus servicios cayó a un 30 por ciento, lo que generó una fractura financiera no sólo a las empresas del ramo sino a todo el sector relacionado con la movilidad.



El diputado de Morena apuntó que atrás de cada operador hay una familia y que la prestación de su servicio es fundamental para la sociedad mexiquense, su economía y productividad, ya que al día las unidades del servicio público de pasajeros realizan 10 millones de viajes, precisó.



Agradeció que la Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernador del Estado de México, haya emitido una Gaceta de Gobierno donde se estableció que la regularización de las y los transportistas no tendrá ningún costo y se haya establecido un subsidio, durante cinco años, para que dicho sector entre al orden.



La nueva Ley de Movilidad busca simplificar trámites, mejorar las vialidades, ordenar a los denominados ’mototaxis’ (en concordancia con las disposiciones federales vigentes), establecer el mecanismo para que las y los automovilistas y motociclistas obtengan licencias permanentes, entre otros temas.



Se estima que en cada Foro estén participando alrededor de 300 dirigentes del sector, entre especialistas, representantes de ONG´s que defienden a los usuarios, funcionarios del Poder Ejecutivo y todos aquellos interesados en el tema.



El primer Foro se verificará el jueves 15 de febrero en Toluca (10:00 horas Hotel Radisson Inn); por la tarde de ese mismo día tendrá lugar el segundo, pero en el municipio de Tlalnepantla (15:30 horas en Hotel Crown Plaza); para el viernes 16 de febrero el tercer Foro tendrá lugar en Nezahualcóyotl (10:00 horas Centro Plurifuncional) y el cuarto Foro será en Texcoco (15:30 horas en el recinto Ferial del Caballo).



La propuesta de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios impulsada por Morena, será analizada junto con siete propuestas de reforma más, relacionadas con la materia, presentadas por legisladores de los Grupo Parlamentarios del PAN, PVEM y MC.