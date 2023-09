Realizarán gira de conciertos gratuitos de Ópera para el Pueblo

La Secretaría de Cultura, dirigida por Tania Meza Escorza, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah) y en colaboración con el tenor hidalguense Fausto Villagrán, llevarán a cabo una serie de conciertos titulados Ópera para el Pueblo a diversos municipios de la entidad.



En entrevista, Fausto Villagrán mencionó que todos los conciertos serán gratuitos y estará acompañado del pianista Emmanuel Meneses para hacer un recorrido por el Bel canto y destacó que es la primera vez que lo hace con apoyo de una dependencia estatal, ’queremos ser el enamoramiento de la gente hacia la Ópera, que la escuchen, la entiendan y puedan cantar con nosotros’.



’Esta ocasión la música sí es para el pueblo porque desde la época del Porfiriato se acostumbró que la Ópera siempre debía ser en recintos culturales y ahora vamos a tratar de cambiar esa percepción, de no ser elitistas sino llegar a la gente que nos aplaude de corazón con un proyecto cercano a todas y todos’, declaró Villagrán.



Añadió que además, previo al concierto de Ópera para el Pueblo ofrecerán el espectáculo infantil ’¿Y quién es ese señor? Cri Cri el Grillito Cantor’ e iniciarán este 25 de agosto en Huichapan, a las 12:00 y 18:00 horas en el auditorio Abundio Martínez del Instituto Huichapense de la Cultura.



La gira continúa el sábado 26 de agosto, a las 15:00 y 18:00 horas, en la Plaza de la Paz de Zimapán; el 28 de agosto en Jacala de Ledezma el concierto infantil a las 12:00 y la ópera a las 15:00 horas en el auditorio municipal Coronel Alfonso Mayorga; el 30 de agosto llegarán al Teatro Cuauhtémoc de Mixquiahuala de Juárez con funciones a las 15:00 y 18:00 horas.



En la recta final, llevarán por primera vez a Pacula el concierto infantil sobre ’Cri Cri el Grillito Cantor’ el 31 de agosto, a las 12.00 horas, en el auditorio municipal para posteriormente cerrar la gira en Huejutla de Reyes, el 01 de septiembre en la plaza Revolución o del Reloj a las 16:00 y la Ópera para el Pueblo a las 20:00 horas.



Para Villagrán, lo más importante de esta gira es la posibilidad de ver nuevos panoramas y encontrar a un público potencial, ya que, aseguró, ’por generaciones la comunidad artística ha estado dormida y nos hemos resguardado en nuestros recintos por temor a explorar nuevos escenarios maravillosos’.



’Queremos dejar en niñas y niños esa espinita de que cuando crezcan se acuerden que alguna vez escucharon ópera para que puedan sentarse en Bellas Artes con orgullo y sin miedo a decir ‘esto no era para mí, yo fui pobre y no tuve derecho a esto’’, comentó y recordó la discriminación que sufrió cuando estudió canto, ya que lo llamaban el tenor flanero debido a que por las mañanas vendía flanes para generar ingresos y por las tardes acudía a clases.



’Por esas razones queremos quitarle el tinte elitista y por este proyecto he sido muy criticado por cantantes de Bellas Artes muy clasistas, incluso un maestro me dijo que profané la Ópera desde sus raíces, no me arrepiento porque sé que les voy a mandar el público a esa gente que me ha juzgado, tengo claro que todos y todas tenemos derecho a la cultura, un país sin cultura va directo al fracaso’.



Finalmente, Fausto Villagrán agradeció a la titular de Cultura en la entidad Tania Meza Escorza por el apoyo para hacer realidad esta gira de Ópera para el Pueblo, ’es un parteaguas, un cambio, porque nos dará la gratitud de la gente a la que por fin se está volteando a ver, las personas me dicen ‘nunca habíamos visto Ópera, creí que yo no era digno por mi nivel económico’ y esa palabra me resonó’.



’Con el tiempo aprendí que el éxito no está en la visibilidad ni en la popularidad sino en la realización personal, a mí me llena más ir a lugares donde nunca ha llegado la cultura, la Ópera, porque yo también vengo de abajo, así recuerdo de dónde vengo y a quien pertenezco’, culminó e invitó a la población de estos seis municipios a acudir a las presentaciones que, reiteró, son gratuitas.