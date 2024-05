Realizará Jorge Reyes mapeo de las licencias de funcionamiento

En una reunión con miembros de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Pachuca, Jorge Reyes, candidato de Morena y Nueva Alianza a la presidencia municipal de Pachuca, se comprometió a poner orden en la expedición de licencias de funcionamiento.



Reyes, quien busca "seguir haciendo historia" en la ciudad, aseguró que al llegar a la alcaldía se revisarán las licencias existentes para determinar su vigencia y uso real.



"Se dejarán de emitir estos permisos como si fueran dulces, sobre todo para bares", afirmó el candidato.



El objetivo es garantizar que las licencias se otorguen de manera transparente y eficiente, beneficiando a los negocios legítimos.



’Hay licencias que se pagan cada año, pero ya no son del giro que tenían cuando se expidieron’, explicó y dijo que este desorden debe atenderse para poder brindar un mejor servicio a la población, además también deberá haber orden en la expedición de los mismos permisos, pues existe desigualdad.



Jorge Reyes detalló que en ocasiones es más fácil tramitar una licencia para la apertura de un bar, e incluso los dejan abrir mientras el permiso aún no se libera ’porque es negocio para todos’; mientras que un comerciante que desea abrir una mercería o una tienda les alargan el proceso; de ahí la necesidad de arreglar este asunto.



Igualmente manifestó que se agilizarán los trámites y se harán los procesos más sencillos, no sólo para las licencias de funcionamiento, sino para cualquier asunto que se realice en la Presidencia Municipal, ’para qué tanto papeleo’, dijo que se debe aprovechar la tecnología que está a disposición de todos y abrir expedientes únicos de cada ciudadano y darle un folio o un QR donde esté almacenada toda su información.



’Somos la capital del centro del país y tenemos posicionamiento estratégico, hay que sacarle provecho’, manifestó el candidato morenista, por ello subrayó que es importante hacer valer la voluntad del pueblo y con visión y convicción poner orden en Pachuca para lograr el bienestar para cada ciudadano.



Finalmente, reiteró que durante su administración habrá ’cero ocurrencias’, por el contrario, se consultará a la población para saber cuáles son sus necesidades reales, y bajo ese sustento integrar todas las ideas en un Plan Municipal de Desarrollo que brinde soluciones eficientes a cada inquietud.