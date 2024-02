Realizan SECTI y Comecyt segundo certamen interestatal de robótica en Toluca

TOLUCA, Estado de México.- Para avanzar con la transformación educativa bajo una visión de futuro, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez realizó el Segundo Certamen Interestatal de Robótica "First LEGO Challenge 2023-2024".



Este proyecto forma parte del Programa de Robótica impulsado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) en coordinación con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) y la Fundación Robotix.



Al inaugurar este certamen, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene un gran interés y firme compromiso con la educación, para ella es prioridad la formación de nuevas generaciones, reconociendo que la educación es el cimiento sobre el cual se construye el futuro de nuestra sociedad.



Destacó que este proyecto de robótica, coordinado por el Comecyt, ha tenido un notable aumento en la participación de escuelas, pasando de 50 clubes de robótica el año pasado a conformar 100 para esta edición en escuelas públicas de educación básica en 53 municipios del Estado de México, con proyecciones de sumar 50 más para el próximo año.



En este programa participan mil alumnos de entre nueve y 16 años de edad que cursan niveles de primaria y secundaria, provenientes de comunidades con presencia indígena y formando los clubes de robótica con enfoque de género, ya que la mayoría son mujeres.



Dijo que esta iniciativa es fundamental para alcanzar los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana, enfocada en la vinculación con la comunidad y la promoción de valores éticos y democráticos, ya que este certamen no sólo fomenta el avance tecnológico, sino que también promueve el desarrollo de habilidades, el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto, valores fundamentales para la formación integral de los jóvenes.



Hernández Espejel resaltó en la importancia de superar las barreras tradicionales en la educación, alentando a los participantes a explorar diversas formas de aprendizaje en un proyecto integral, ’no se juega para aprender, se aprende jugando y es esa parte la que hoy se pone en práctica’, dijo.



El Segundo Certamen Interestatal de Robótica "First LEGO Challenge 2023-2024" en el Estado de México ha demostrado ser un espacio de aprendizaje, creatividad e inclusión, reafirmando el compromiso de la entidad con la formación integral de sus jóvenes a través de la tecnología y la innovación. El tercer certamen se realizará en la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal el próximo 21 de febrero.



El Concurso de Robótica First Lego League en la categoría Challenge, este año tiene la temática ’Masterpiece: cómo usar la tecnología para ayudar a incorporar a la sociedad y su participación en el arte’.



El certamen consiste en la programación de un robot que realizará tareas preestablecidas dentro del llamado ’Juego del Robot’, acompañado del desarrollo de un proyecto de innovación; donde buscarán atender problemáticas locales a través de soluciones tecnológicas, este año el reto es ¿Cómo podemos utilizar las STEAM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) para compartir e interesar a las personas por las artes, nuestros hobbies y pasiones?; es decir, la forma en que se comparten nuestros pasatiempos e intereses puede ser una expresión de nuestra creatividad.



Con ’El Poder de Servir’, el Gobierno del Estado de México fortalece estas acciones con el objetivo despertar el interés en la ciencia y tecnología entre niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de nivel básico ubicadas en regiones indígenas y migrantes, fomentando sus habilidades de investigación, creatividad, ingeniería, trabajo en equipo e innovación.



En el evento estuvieron presentes: Víctor Ávila Akerberg, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología; Roberto Saint Martin, Fundador y Director General de Robotix; Arturo Ugalde Alberto, Director de Coordinación Regional de Educación Básica del Estado de México; y Magdaleno Reyes Ángeles, Director General de SEIEM.



Finalmente, se dio a conocer que los siete equipos ganadores de este segundo certamen interestatal de robótica son: Powered Engineering de Temoaya, Venabots de San José del Rincón, Xhilobots de Jilotepec, Ingenieros Brillantes de Ixtlahuaca, Mazahua Science de San José del Rincón, 10 bots de Jiquipilco y Ne Tsixutr’i (niñitas) de San José del Rincón; los cuales se suman a la representación del Estado de México en el próximo Certamen Nacional de Robótica que se llevará a cabo en marzo en la Ciudad de México.