Realizan la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Texcoco

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento con las autoridades auxiliares y la ciudadanía, en el auditorio Arturo Márquez de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de este municipio, se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública.



La sesión fue presidida por el Síndico Municipal Ricardo Arellano Mayer, en representación de la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas. Quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los miembros integrantes del consejo, a los mandos siempre atentos a su labor, a las autoridades auxiliares del municipio, por su interés en estos consejos que son de mucha retroalimentación para la administración y para las comunidades de nuestro Texcoco indicó.



Destacó además que, para la presidenta de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, una de las prioridades primordiales es la de garantizar la seguridad a los habitantes de nuestro municipio, es por esto que este gobierno municipal sigue invirtiendo en materia de seguridad proporcionando nuevos equipos de cómputo al área de centro de mando del C4 de la Dirección de Seguridad Pública, además de capacitaciones constantes para los elementos operativos y todo esto con el fin de fortalecer a los policías para enfrentar no solo a los desafíos actuales, sino también a los desafíos futuros contra la delincuencia.



Agregó que en este Consejo de Seguridad se encuentran los diferentes niveles de gobierno quienes están no solo para rendir cuentas de las actividades diarias de cada área, sino también para escuchar de las necesidades que hay en cada comunidad y en conjunto atender a sus peticiones para combatir a la delincuencia, ya que no solo se necesita de policías, sino de todas las autoridades y ciudadanos.



En su intervención, el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Adrián Trápala, comentó que se espera que haya una mayor participación por parte de las autoridades auxiliares, para lograr una mejor coordinación y acercamiento con la ciudadanía.



Añadió que, en Texcoco se cuenta con personal para un tema en particular, los jóvenes de búsqueda de personas y de género que su único trabajo es ese, ellos se encargan de buscar personas de las que todos los días salen reportes de que están extraviadas, ’el gran problema que tenemos en una sociedad es una violencia que se está generando en el seno familiar, ahí están golpeando, ahí están violando, ahí están haciendo muchas cosas en contra de los propios hijos, en contra de la misma gente que vive ahí muchos de ellos ya edad de doce, trece años se van de las casas, ya no pueden estar ahí porque son violentados de todas las formas y entonces buscan mejor una alternativa de mejor irse, es el momento en el que se les presta la atención’, dijo el comisario.



Quien agregó que existe el grupo naranja, que en coordinación con la fiscalía de personas desaparecidas o ausentes buscan a los que son maltratados, detectando que hay lugares a donde se ha canalizado la mayor parte de las personas que son buscadas, se hace la investigación hasta encontrarlos, casi la mayoría vivos,





Explicó que esta es un área de reciente creación para que todos como vecinos sepan que algo existe en el municipio y que, si se hace el trabajo necesario, independientemente de todos los comandantes que son del área operativa que se dedican a esto.



Comentó que ya se está cumpliendo con el compromiso de la presidenta municipal y que pronto la Oficialía Conciliadora Mediadora y Calificadora se convertirá en Justicia Cívica, resultando en un formato diferente al que estamos acostumbrados, ya que se harán mini juicios en contra de la persona que sea remitida por falta administrativa.



Para finalizar su mensaje agregó que esta administración que encabeza la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas, está preocupando porque la policía vaya y se capacite, se actualice y se tenga una mejor policía, siendo así que la policía de Texcoco es una de las mejores de la región por lo que se continuará trabajando por la excelencia, garantizando que la seguridad en el municipio sea la mejor siguiendo la encomienda que se les ha dado, que la población siga viviendo bien y no como un eslogan, sino como una realidad.



En el presídium se contó con la presencia de, José Victor García Galicia, Fiscalía Regional de Texcoco; Chazari Hernández Israel Jorge, Secretaria de Seguridad del Estado de México; Lic. Luis Roberto Muñiz Díaz, Preceptoria Juvenil; Miguel Ángel Martínez Reyes, Director de Protección Civil, Bomberos y Atención Pre hospitalaria; Lic. Magdalena Moreno Vega, Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora; Noemí Lizeth Dávila Orozco, Contraloría Interna Municipal; Erik Galicia Ortiz, Dirección de Desarrollo Social Educativo y de Deporte; Rubén Bárcenas Martínez, Sub Dirección de Deporte; Adrián Trápala González, Director de Seguridad Pública y Movilidad Texcoco y Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Pública; Lic. Ricardo Arellano Mayer; Síndico Municipal, así también la presencia de las autoridades auxiliares de diferentes comunidades del municipio, comandantes de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco.