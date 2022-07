Realizan jornada masiva de esterilización canina en Chimalhuacán

La Dirección Municipal de Salud (DIGSA) de Chimalhuacán, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), realizó más de 250 esterilizaciones caninas y felinas gratuitas en el Barrio Hojalateros, en la que se atendió a la población animal del lugar.



El primer Síndico Municipal, Faustino Filemón Méndez Lázaro, dijo que ésta es una de las varias jornadas de esterilización canina que se realizan al mes en diferentes lugares del municipio y en las que los habitantes con sus mascotas acceden a este servicio de manera directa y sin intermediarios.



El titular del Departamento de Medicina Preventiva y Atención a la Comunidad de la DIGSA, Julio Alejandro Rey Salcedo, destacó que la campaña de esterilización tiene el objetivo de acercar los servicios a las zonas con más necesidades y que anteriormente no eran atendidas; asimismo, añadió, se busca seguir concientizando a la población para que no abandone a sus mascotas, con el fin de reducir el número de perros y gatos callejeros en el territorio municipal.



En este sentido, invitó a la ciudadanía a estar al pendiente de las redes sociales de la Dirección General de Salud, donde se publican las convocatorias de los próximos eventos.



María del Rosario L., vecina del Barrio Talabarteros, se benefició de las jornada de esterilización canina, pues llevó a su gato llamado ’Ingeniero’ a esterilizar, ya que, asegura, ’la esterilización evitará que su gato se salga de la casa para andar en celo, y así ya no correrá peligro en las calles’. En este sentido, agradeció al gobierno municipal por realizar estas jornadas.



Por su parte, el Director Municipal de Salud, Hugo Sergio González Rosales, agregó que la DIGSA municipal ofrece diversos servicios gratuitos en beneficio de los chimalhuaquenses, como consultas y jornadas de salud bucal, de nutrición, de medicina general, de Papanicolaou, de vasectomías y de control de obesidad, entre otras.



Las instalaciones de DIGSA se localizan en calle Amapola s/n, Barrio San Pedro, parte baja y su horario de atención es de 7:00 am a 22:00 horas pm, los 365 días del año.