Realizan en Texcoco el Primer Foro de Células de Búsqueda de Personas

El municipio de Texcoco fue la sede del Primer Foro de Células de Búsqueda de Personas, en el que participaron once municipios de la zona oriente, así como la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas del estado de México ( COBUPEM) y la participación de Sol Berenice Salgado Ámbar y el coordinador de la agencia del Ministerio Público de la fiscalía especializada en desaparición del estado de México, Paulino Cortines Galindo, con la anfitrionía de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco.



El director de seguridad pública de Texcoco, Adrián Trápala González ante la presencia de las autoridades auxiliares de las 56 comunidades texcocanas, los comisarios de los municipios de Teotihuacan, Chiautla, Chiconcuac, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tezoyuca, Ecatepec, Otumba, Papalotla, Atenco y Texcoco, compartió que la tarea es difícil y noble a la vez, ya que el encontrar a una persona y entregarla a sus familias es gratificante, sobre todo después de ver la angustia por la que pasan.



’Compartiendo experiencias entre policías, compañeros hemos tenido la satisfacción de encontrar a alguien y que ver la angustia de sus padres en el momento los encuentren vivos no todos tienen esa fortuna, hoy en día tenemos la oportunidad de tener información y las condiciones para poder dar una respuesta a las familias de personas ausentes’ , dijo Adrián Trápala González.



Ante ello dijo que: ’todos los que se dedican a buscar personas que son parte de todas las comisarías del estado de México, es la oportunidad para tener esta comunicación, no todos los que se pierden aquí en Texcoco aquí se quedan, van a aparecer en otros municipios y ustedes si tienen el conocimiento y podemos intercambiar información para coadyuvar entre todos para regresar a esas personas que por alguna circunstancia salieron de su casa’, expresó.



Abundó señalando que se tiene que buscar los programas necesarios para que entre todos hagamos una cultura de denunciar muchas cosas, pero también de los grandes problemas que se viven en el seno familiar, el problema no está en la autoridad de quienes estamos aquí representando, el problema está en las personas que por el maltrato o por la forma en que viven en sus núcleos familiares ha ocasionado que muchos de ellos se salgan y se genera el problema de la angustia en las familias algunos ni siquiera los buscan, pero también influye que son personas maltratadas y tienen la oportunidad de irse a otro lado’.



La comisionada de búsqueda de personas desaparecidas, Sol Berenice Salgado Ámbar mencionó que: ’no existe un solo municipio del estado de México donde no se haya suscitado el hallazgo de una mujer muerta, estos 11 municipios empiezan darse a conocer’, indicó que en el 2017 se promulga el decreto de la procuraduría que ordena una coordinación inmediata para la búsqueda de mujeres o personas desaparecidas, por ello la policía de proximidad social fue la primera instancia en hacerlo, por ser la policía más cercana a la gente y porque conoce todo su territorio.



’En ese momento como una política voluntaria, les esta funcionando se fueron sumando el año pasada a la iniciativa de una diputada, hay una reforma en la ley orgánica municipal que obliga a cada que cada uno de los municipios tenga una célula de búsqueda, este mandato genera no solo el deber de una capacitación permanente sino el deber de que ese municipio se fortalezca’, explicó la servidora pública.



Por su parte el síndico municipal de Texcoco, Ricardo Arellano Mayer a nombre de la presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, reconoció la labor que se desempeña, pidió: ’no se detengan en esta tarea importante de darles paz a esas familias, en esos momentos tan difíciles’.



Además de continuar capacitándose, llamó a las corporaciones policiacas a no claudicar en el tema de la búsqueda y desaparición de personas, ’siempre ha sido un tema que a muchos nos dueles la desaparición y peor cuando el resultado es negativo, sin embargo, me queda claro que se ha seguido trabajando, hoy veo estas células creadas por cada municipio, y solo hay que esperar buenos resultados’.



Arellano Mayer agregó que: ’nuestro índice delictivo se ve afectado por un solo caso de desaparición, hay que trabajar mucho, hacer prevención’, por eso resaltó que en el gobierno municipal se trabaja en prevención.



Derivado de ello, el área de prevención del delito trabaja en todas las escuelas, les hacemos llegar a los chicos la información y a los padres de familia que se mantengan en contacto con las familias, que usen las redes sociales para localizarlos, saber donde están, a qué horas llegan, todas estas herramientas ayudan a tener a la manos la información para localización.



Las células de búsqueda de personas ausentes, la policía de género y de prevención del delito trabajan de la mano en Texcoco para la localización de personas ausentes de sus hogares, sin embargo, es desde las familias donde se puede combatir este tipo de actos que lesionan la tranquilidad en casa.