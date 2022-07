Realizan cirugía bucal de alta especialidad gratuita a menor, gracias a la vinculación entre el DIF y la UV en Río Blanco

Gracias a la vinculación que existe entre el Sistema DIF de Río Blanco y la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana (UV), este día se realizó una cirugía gratuita de alta especialidad a un menor de 15 años, que vive en condiciones de vulnerabilidad y presenta Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).



El procedimiento lo realizó el docente y Cirujano Maxilofacial de la UV, Manuel López Quintero, quien explicó que se trató de una cirugía de dientes supernumerarios retenidos en el paladar.



’El objetivo es que no se lesionen los dientes vecinos, pues al ser dientes supernumerarios no tienen cabida en la arcada y si no se retiran, pueden lesionar la raíz de los dientes que serán para toda la vida del menor’, destacó.



Al respecto el presidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez García en compañía de la presidenta del DIF, Fabiola Tinoco Fuentes agradecieron al doctor Gilberto Paz, encargado del área dental del DIF, al especialista y al equipo de colaboradores, por tener la voluntad de ayudar a quien más lo necesita.



’Tenemos a grandes aliados y amigos que nos han apoyando desde el inicio de la administración para realizar estas cirugías, y reconocemos el profesionalismo y buen corazón de los médicos para ayudar a quienes más lo necesitan’, señaló Pérez García.



Cabe destacar que, de manera particular, dicha cirugía tiene un costo aproximado de 6 mil pesos, cantidad complicada de solventar por parte de las familias, y en este caso la cirugía era urgente y de suma importancia.