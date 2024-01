Realiza SSH y Copriseh operativo sanitario en productos cárnicos

De esa forma, se lleva a cabo una revisión de las condiciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio.



Durante la revisión concretamente al transporte de producto, personal de la COPRISEH constata los siguientes criterios:



Vehículos limpios y en buen estado.

Vehículos de transporte sin residuos ni contaminantes.

El transporte con sistema de almacenamiento que asegure que las características sanitarias de los productos cárnicos preserven su inocuidad sanitaria.

Los aditamentos donde se transporten los productos cárnicos, deberán estar construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos y que puedan ser limpiados con facilidad.

Los productos no deben entrar en contacto directo con el piso, techos o paredes de la unidad.

Condiciones de refrigeración (4°C en su centro térmico) o congelación (-18°C), según corresponda; para las aves domésticas y vísceras se podrá emplear hielo.



Como parte de estas acciones, se realizó la vigilancia sanitaria a vehículo que transportaba pollo crudo sin eviscerar en el cual aproximadamente 3 mil kilos no cumplían con lo establecido en la normatividad sanitaria y al constatar las deficientes condiciones de trasporte se aplicó la medida de seguridad consistente en el aseguramiento y destrucción del total del producto cárnico.



En lo correspondiente a la vigilancia sanitaria en la cual se procesan las aves para consumo humano, durante el periodo de 2020-2023 se aplicaron medidas de seguridad consistente en 47 suspensiones en los municipios de Pachuca, Tizayuca, Ixmiquilpan, Tizayuca, Tlanchinol entre otros, así como un aseguramiento y la destrucción de 30 kilos de pollos en establecimientos donde se encontraron las siguientes irregularidades:



Fauna nociva (cucarachas), moscas

No contar con refrigerador

No contar con estación de lavado de manos (agua potable, jabón y toallas desechables)

Contaminación cruzada



Por lo que en caso de detectar alguna anomalía, se invita a la población a denunciar al 771 7181756 ext. 107 y/o al correo electrónico quejasydenuncias.copriseh@ssh.gob.mx