ECATEPEC, Estado de México.- Para atender una demanda social que había sido olvidada y cuidar de la integridad física de las y los mexiquenses que todos los días salen de su hogar a realizar sus actividades cotidianas y buscar el sustento de la familia, desde el primer día de su administración, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, reforzó los operativos de seguridad para evitar la invasión en el carril confinado en los 82 kilómetros que conforman las cuatro líneas del Mexibús.



El reforzamiento en los operativos surge de escuchar a los usuarios de este sistema de transporte, como lo señala Blanca Estela Treviño, del municipio de Ecatepec, quien manifestó que los automovilistas deben aprender a respetar los señalamientos viales.



’Que sigan fluyendo y que todos los usuarios aprendamos a respetar los señalamientos, sabemos que no debemos de circular carros particulares ni nadie por aquí, entonces debemos de respetar.



’En una ocasión me tocó ver aquí en esta estación una combi particular, se metió, tenía que bajar pasaje y la bajó en medio, por dónde se iba a cruzar, o sea arriesgó la vida de los usuarios, por querer avanzar unos cuantos metros’, comentó.



En respuesta a esta demanda, de manera coordinada las Secretarías de Movilidad y de Seguridad del Estado de México, junto con los Ayuntamientos, sumaron esfuerzos para realizar operativos para mejorar el servicio de este sistema de transporte público y sobre todo cuidar de la integridad de los 480 mil usuarios que viajan diariamente en el Mexibús.



Hasta el momento se han realizado 245 operativos, se aplicaron 2 mil 580 infracciones y se apercibieron a casi 3 mil conductoras y conductores en Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tecámac, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.



’Estos operativos están muy bien y que los pongan más seguido porque antes sólo los hacían cada ocho días o algo así, y ahorita como ya están diario yo veo que sí están funcionando’, expresó Alma Galindo Salgado, del municipio de Tlalnepantla, quien agregó que con esta acción se observa una mejora en el servicio del Mexibús.



Mientras que Guillermo Guevara Villanueva, quien todos los días viaja en el Mexibús de Tlalnepantla a Ecatepec, observó que ’mucha gente no respeta realmente el sistema, atrasan el transporte y aparte causan muchos accidentes, para mí está muy bien. Me ha tocado ver gente atropellada, motociclistas o chocan, por lo mismo de que invaden, pues causan accidentes’.



Para la Secretaría de Movilidad los operativos también tienen el carácter persuasivo, con el propósito de fomentar la cultura vial entre los automovilistas, por lo que se les invita a no utilizar el carril confinado, para que eviten ser sancionados y permitan que el servicio que ofrece el Mexibús sea eficiente y seguro.



Los primeros resultados ya se comienzan a percibirse, como lo explicó Octavio Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), quien manifestó que con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, a partir del 16 de septiembre se llevan a cabo operativos de 06:00 a 08:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, en las cuatro líneas del Mexibús.



’Con el incremento de esta actividad la invasión al carril ha disminuido considerablemente. Muchos automovilistas se inconforman respecto a estos operativos, pero la labor que hacemos es hacer conciencia sobre ellos para que dejen de invadir el carril confinado, ya que este es un carril exclusivo y único para el servicio del Mexibús’, puntualizó el funcionario mexiquense.



Desde el inicio de su administración, la Maestra Delfina Gómez Álvarez ofreció una política de territorio y de puertas abiertas, pero sobre todo de resultados donde las y los mexiquenses se vean beneficiados con acciones efectivas y concretas alejadas de discursos, y los operativos son muestra de la nueva forma de gobernar, donde se da prioridad al derecho humano a la movilidad.



Octavio Quiroz adelantó que la Secretaría de Movilidad ya trabaja en la instalación de un sistema automatizado que se encargará de aplicar las infracciones de manera electrónica a aquellos vehículos que invadan deliberadamente el carril confinado del Mexibús, con lo que se pretende inhibir por completo este tipo de prácticas que además de poner en riesgo la integridad de los infractores y usuarios, causa retrasos en el sistema.