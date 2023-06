Realidad de México somete a calificadoras: auguraban riesgos y ahora estabilidad

Después de años de resultados favorables por parte del actual gobierno federal, las calificadoras que en un principio auguraban riesgos e incertidumbre y desestimaban las acciones por parte del gobierno de México ahora registran una estabilidad en la economía de México.



En marzo de 2018, Fitch Ratings emitió una advertencia acerca del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, quien en unas semanas se convertiría en el Presidente más votado de la historia moderna. La calificadora señaló que, con su elección, existía el riesgo de que la implementación de reformas, en particular en el sector energético, fuera más lenta. Además, advirtió sobre la posibilidad de que la política económica del país se orientara hacia una mayor intervención estatal y un incremento en el gasto fiscal.



En mayo, Fitch Ratings advirtió que seguiría de cerca cualquier decisión que pudiera afectar la calificación crediticia del país. Así también, el día que ganó las elecciones López Obrador, Moody’s señaló que la incertidumbre respecto a las políticas públicas, especialmente las económicas, que se preveía que implementaría el gobierno entrante, podrían afectar la estabilidad de los mercados, del tipo de cambio y, potencialmente, el perfil crediticio del país.



Después de una serie de advertencias por parte de las calificadoras crediticias sobre los riesgos económicos asociados a la elección de López Obrador como Presidente en 2018, el gobierno mexicano ha mantenido una política macroeconómica prudente y ha logrado mantener su calificación crediticia con una perspectiva estable. Desde junio de 2021, las tres principales agencias calificadoras, Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch Rating, han mantenido la perspectiva de México como estable en el grado de inversión, lo que significa que no harán cambios a corto plazo. Esto ha asegurado la estabilidad financiera del país y ha destacado el compromiso del gobierno con la estabilidad económica a largo plazo.



Después de años de tensión entre las calificadoras y el gobierno, en últimos años, el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en la l la corrupción y el rescate de empresas estatales, como Pemex y la CFE, para mejorar la situación económica del país. A pesar de los desafíos económicos, las medidas implementadas por el gobierno han sido efectivas para mantener estabilidad económica del país y la perspectiva positiva de las calificadoras.



La última revisión de Fitch Ratings, realizada el viernes pasado, no ha tenido cambios en la calificación crediticia de México, lo que afirma su éxito en mantener la estabilidad económica. En un comunicado, Fitch informó que la calificación de la deuda de México se mantendrá en ’BBB-’ con una perspectiva estable para el ratio del país, una ratificación que respaldó en la política macroeconómica prudente, la buena situación de sus cuentas externas y una sólida política fiscal.



’Fitch no prevé un cambio en la posición de la política fiscal rumbo a las elecciones presidenciales del año 2024. En los criterios generales del presupuesto para 2024 revisaron los Requerimientos Financieros del Sector Público para estimar un déficit de 3.7 por ciento del PIB en este año desde el 3.6 por ciento que previeron anteriormente y anticiparon que para el año próximo, este indicador se encontrará en 2.7 por ciento del PIB’, informó la calificadora.



Al comienzo de la actual administración, Fitch Ratings y Standard and Poor’s otorgaron a México una calificación de "BBB+" que se mantuvo hasta junio del año pasado, cuando Standard and Poor’s la redujo a "BBB" pero con una perspectiva estable. Por otro lado, Moody’s otorgó una calificación inicial de "A3", o un grado medio superior, que actualmente se ubica en "Baa2", un grado menor, pero también con una perspectiva estable.



Recientemente, la Secretaría de Hacienda de México anunció que DBRS Morningstar y Kroll Bond Rating Agency ratificaron la calificación de la deuda soberana de México en "BBB", dos niveles por encima del grado de inversión, con una perspectiva estable. Esto indica que no se esperan cambios en la calificación en los próximos 12 a 18 meses. A pesar de que la calificación de Moody’s ha disminuido ligeramente, el hecho de que todas las principales agencias calificadoras mantengan una perspectiva estable demuestra que el gobierno ha podido mantener una política macroeconómica sólida y estable a largo plazo.



El Gobierno de México informó recientemente que Kroll Bond Rating Agency (KBRA) y DBRS Morningstar (DBRS) ratificaron la calificación de la deuda soberana de México en "BBB", con perspectiva estable. Además, KBRA destacó el manejo sólido de la economía mexicana y los equilibrios macroeconómicos del país, lo que se traduce en métricas fiscales sólidas, un tipo de cambio flexible y un bajo déficit en cuenta corriente, lo que disminuye la vulnerabilidad del país ante choques externos.



Por otro lado, DBRS destacó los fundamentos sólidos de México, derivados de una política fiscal prudente, una política monetaria creíble y un sistema financiero bien capitalizado y líquido, lo que respalda la fortaleza tanto interna externa de la economía mexicana.



Ambas calificadoras destacaron la fortaleza de la posición externa de México, marcada por la diversificación de su portafolio de deuda principalmente en moneda local, a tasa fija y a largo plazo. Además, resaltaron el alto nivel de reservas del Banco de México ($203 mil millones) y la disponibilidad de una Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional ($48 mil millones), lo que permite manejar los episodios de volatilidad en el mercado cambiario mundial y mitigar la incertidumbre global.



La agencia calificadora HR Rating ratificó recientemente la calificación "BBB la deuda soberana de México, manteniendo su perspectiva en el mediano y largo plazo como "estable". La calificadora resaltó la prudente gestión de las cuentas fiscales del país y la trayectoria ascendente en cuanto a la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ha permitido mantener los niveles de gasto estables.



Además, HR Rating destacó el bueno desempeño de la actividad económica del país, lo que ha tenido un impacto positivo en el nivel de endeudamiento durante 2022. Estos son indicadores positivos que reflejan la solidez y estabilidad de la economía mexicana, lo que ha permitido que las agencias calificadoras mantengan sus perspectivas estables y estén confiadas en la fortaleza financiera del país.



Las calificadoras han registrado una estabilidad en la economía de México después de años de políticas macroeconómicas prudentes implementadas por el gobierno federal. Esto contrasta con los pronósticos iniciales de las calificadoras, que desestimaban las acciones tomadas por el gobierno.



Hoy en día, la estabilidad económica de México ha permitido que las calificadoras mantengan su perspectiva de inversión en "BBB" para México, lo que indica una perspectiva estable a largo plazo. Esto refleja la solidez financiera del país y la capacidad del gobierno para mantener una política macroeconómica sólida y estable a largo plazo. En resumen, las calificadoras ahora reconocen los resultados favorables del gobierno actual y la fortaleza de la economía de México.Con información de SIN EMBARGO