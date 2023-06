¿Quieres hacer boicot a Femsa? aquí 5 de sus empresas que probablemente no conocías

Femsa es un conglomerado mexicano reconocido por su extensa cartera de empresas. Una de sus compañías más destacadas es Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América, con más de 21,400 establecimientos. Además, Femsa es la principal embotelladora de Coca-Cola a nivel global, según sus propios datos.



A pesar de esto, Femsa tiene negocios tan diversos que es posible que algunos de ellos no sean tan conocidos. Uno de estos es su división de farmacias, que también tiene éxito en varios países. Además, Femsa es dueño de una cadena de comida rápida que está experimentando un crecimiento significativo en el país.



Actualmente, está enfocando sus esfuerzos en el comercio minorista y la industria de bebidas. Un ejemplo de esto es su plan Femsa Forward, que tiene como objetivo deshacerse de ciertos activos, como las acciones de Heineken, para impulsar el crecimiento de sus divisiones prioritarias. Sin embargo, aún conserva varias empresas que pueden no estar tan estrechamente relacionadas con su marca principal.



Estas son empresas no tan conocidas de Femsa, los dueños de Oxxo.



Doña Tota, el popular negocio de gorditas

En 2014, Femsa realizó la adquisición de Doña Tota, una cadena de restaurantes de comida rápida muy popular originaria de Tamaulipas. Según un comunicado emitido en aquel momento, Femsa Comercio, una filial de Femsa, mantendría el 80% de las acciones de la compañía, mientras que los fundadores conservarían el resto de la participación.



Doña Tota es reconocida por la venta de deliciosas gorditas rellenas con diversos guisados típicos mexicanos. Fundada en 1952 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha logrado expandirse y tener una sólida presencia en el noreste de México. Actualmente, la marca cuenta con más de 200 restaurantes distribuidos en 40 ciudades de el país.





Farmacón

Es otra cadena de farmacias que pertenece a Femsa. La compañía adquirió Farmacón en 2014 como parte de su entrada en el sector farmacéutico. Esta cadena opera bajo la marca Farmacias Moderna.



Femsa posee el 100% de las acciones de Farmacón, lo que le permite tener el control total de esta cadena de farmacias. Al momento de la adquisición, Farmacón ya contaba con una importante presencia en México, con numerosas sucursales en diferentes ciudades del país.



Farmacias Farmacón se destaca por ofrecer una amplia variedad de medicamentos y productos de salud, siempre con un enfoque en brindar un excelente servicio al cliente. Además, se caracteriza por contar con personal capacitado y amable dispuesto a ayudar a los clientes en todo momento.



Torrey, las básculas y refrigeradores de Femsa

Es una empresa que se encarga de proveer soluciones para el procesamiento, pesaje y conservación de alimentos. Sus productos incluyen básculas, rebanadores de carne, refrigeradores y congeladores, entre otros. Muchas veces, al ingresar a diferentes tiendas, se puede observar la marca Torrey en algunos de sus equipos.



En junio de 2016, Femsa anunció la adquisición de Torrey, pero la transacción se finalizó a finales de ese mismo año, después de obtener la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Desde entonces, el conglomerado ha llevado a cabo una renovación de imagen y una expansión significativa. Gracias a esto, Torrey ha logrado establecer 200 puntos de venta en diferentes estados de México.



Es importante destacar que Torrey forma parte de AlPunto, la subsidiaria de Femsa encargada de ofrecer productos y servicios relacionados con las ventas. Esta división también incluye otras empresas especializadas en refrigeración, cocinas industriales y productos plásticos, como Imbera, PTM y Cooking Depot. De esta manera, Femsa fortalece su presencia en el sector de servicios y productos relacionados con la industria alimentaria.



Oxxo Gas

En el año 2016, Femsa lanzó su división Oxxo Gas, inaugurando su primera gasolinera de marca propia en Monterrey. Esta iniciativa surgió a raíz de la reforma energética que permitió la entrada de nuevas comercializadoras, además de la franquicia de Pemex.



Según los informes de Femsa en 2016, la empresa ya operaba más de 300 gasolineras bajo la franquicia de Pemex. Después de la transformación a su propia marca, Oxxo Gas tenía como objetivo establecer 585 estaciones de servicio con identidad propia para el año 2021. Según Forbes, Oxxo Gas comercializa el combustible de Pemex, pero también ofrece otros negocios periféricos.



A fecha de 31 de diciembre, Oxxo Gas informó contar con 568 estaciones de servicio y una presencia en 17 estados de México. Según su informe, los ingresos de la división de combustibles de Femsa aumentaron un 25% en comparación con el año anterior.Con información de EL CEO