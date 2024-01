Quieren Uniones de Crédito que remesas lleguen sin tantas comisiones

La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss), con apoyo de la fundación Interledger informó que ante los avances que han tenido, se encuentra en proceso de autorización para que el proyecto de la Cámara de la Gente sea una cámara de compensación dirigida al sector financiero popular.



Con el propósito de atender estas dificultades, buscarán apoyar a las instituciones que facilitan la recepción de remesas en comunidades rurales y que enfrentan obstáculos para acceder al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), especialmente en segmentos como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos).



De acuerdo con la presidenta de la Amucss, Isabel Cruz Hernández, las entidades del sector financiero popular más pequeñas enfrentan dificultades para conectarse al SPEI, ya que al hacerlo a través de intermediarios los costos son elevados, y una conexión directa implica realizar importantes inversiones en software e infraestructura.



Cruz Hernández señaló que, de las más de 140 cooperativas autorizadas, apenas tres se han conectado directamente al SPEI. De acuerdo con datos del Banco de México, actualmente solo existen 85 entidades conectadas de manera directa al SPEI.



’Si el sector regulado no ha podido entrar, ¿cuándo van a poder entrar las pequeñas instituciones rurales?, eso fue lo que ocasionó reuniones para ubicar el cuello de botella para poder incorporarnos y fue justamente este el camino que recomendaron las autoridades, crear una cámara de compensación’, comentó Cruz Hernández.



Si se otorga la autorización satisfactoriamente, la entidad se sumará a Mastercard, Prosa, E-Global y Visa, las cuales están autorizadas como cámaras de compensación y tienen la capacidad de conectarse directamente al SPEI.



La entidad recién creada brindará servicios a entidades no reguladas, como las Sofincos, un sector en el que recientemente se ordenó la liquidación de la única sociedad autorizada, SMB Rural. En relación a esto, Cruz explicó que a pesar de no estar reguladas, las Sofincos de nivel básico están bajo la supervisión de las Federaciones de Entidades de Ahorro y Crédito Popular.



’Las Sofincos de nivel básico están reguladas y con ello reportan información mensual sobre sus indicadores financieros, por Ley pueden hacer operaciones de medios de pago básicos, y lo están haciendo pagando remesas diariamente’, indicó.



Por otra parte, el activista Roberto Valdovinos resaltó que la participación que la regulación de participantes indirectos al SPEI que realizó Banxico también fue un factor que contribuyó a elevar la complejidad de la conexión para estas entidades.



’La idea de la cámara es facilitar ese proceso, aglutinando a todo ese sector que tiene dificultades para conectarse, que cumplen con la regulación y tal vez no quisieran o no podrían conectarse al SPEI directamente’, explicó.



El mercado de lanzamiento de la Cámara de la Gente comprende la red de Acmuss, que abarca el 25% de los municipios receptores de remesas y cuenta con aproximadamente 200,000 clientes. El mercado potencial incluye un universo de 13.2 millones de clientes distribuidos en 152 cooperativas de ahorro y 37 entidades financieras comunitarias. Valdovinos explicó que ya se han comprometido a convertirse en participantes de la cámara durante los primeros años de operaciones.



Por último, Cruz Hernández enfatizó que la cámara operará como una sociedad anónima, con socios del sector financiero popular. Sin embargo, aclaró que hasta que la cámara reciba la autorización correspondiente, no podrá promover la apertura de la membresía para Socaps, Sofipos, Sofincos y nuevas entidades interesadas en participar, lo que permitiría vincular el servicio de pago de remesas con la captación de ahorros.



’No existe un competidor directo para la cámara de la gente, principalmente porque las soluciones fintech para instituciones financieras prefieren los mercados metropolitanos a las regiones rurales indígenas. Los competidores indirectos de la plataforma incluyen neobancos ricos que quieren reemplazar a los bancos comunitarios, pero no ofrecen una estrategia de desarrollo local’, señaló Valdovinos.Con información de Sebastian Estrada | EL ECONOMISTA