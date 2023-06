Quieren incendiar el Hospital Covadonga de Orizaba

Orizaba, Ver.- Esta mañana de lunes se encuentran bloqueando el hospital y amenazan con incendiarlo si no sale el representante legal o el dueño.



Son más de 800 integrantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zephaniah Titlatozke A.C, que se manifiestan en la entrada del Hospital Covadonga de Orizaba en demanda de la reparación del daño que aseguran ocasionaron los médicos de ese nosocomio a un miembro de la coordinadora.



Febronio Hernández Domínguez fue ingresado en el Covagonda de Orizaba en diciembre de 2022 por una lesión en una pierna, y aseguran no fue correctamente intervenido pero sí le cobraron 78 mil pesos, dinero que tuvo que conseguir al tener que vender sus propiedades, por lo que se traslado a otro hospital particular donde sí fue curado.



Los manifestantes exigen la reparación del daño y aseguran que no se irán hasta que les den una solución, así como amagan con tomar las sucursales del hospital en Córdoba y Veracruz.



Le dieron medicamentos que en las farmacias valen 50 pesos y en el hospital se lo vendieron en 3 mil pesos.





’No nos tengan miedo’, gritan los manifestantes que pertenecen a una Organización de Comerciantes de la zona. Por el momento mantienen bloqueada la Oriente 6, desde Sur 12.