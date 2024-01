Quiere PRIAN que Beltrones vuelva a la arena pública

El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, se registró este miércoles como aspirante a ocupar un escaño en el Senado de la República pese a contar con un historial colmado de acusaciones por corrupción, violencia y vínculos con el narcotráfico.



A través de sus redes sociales, el exmandatario sonorense confirmó que su regreso a la política será este año en el que se celebrará no sólo la elección presidencial, sino la renovación del Congreso de la Unión, nueve gubernaturas y otros cargos locales.



En una publicación, el priista adelantó que iba camino a la sede del PRI para registrarse para la candidatura. Luego manifestó haber cubierto con los requisitos previstos en la convocatoria que emitió el partido tricolor para los lugares que se buscarán en la Cámara Alta.



Previo a su registro, el ahora candidato al Senado, manifestó durante una entrevista que tuvo con el periodista Luis Alberto Medina, que su su interés de volver a la política era real, pero que quería que fuera desde el Senado de la República, recinto donde ya estuvo dos veces -de 1988 a 1991 y de 2006 a 2012- y hasta fue presidente de la Mesa Directiva en su último periodo.



De acuerdo con su discurso, el priista de Sonora dijo que su intención era llegar al recinto legislativo por medio del voto popular, por lo que realizaría actividades de territorio durante las campañas.







En su momento, ante las acusaciones por corrupción, violencia y vínculos con el narcotráfico, el presidente López Obrador, dijo que no se puede impedir su derecho a participar en el proceso democrático para que ocupe una senaduría. No obstante, confió en que la gente tenga presente en la memoria lo que ha sido y ha hecho Beltrones para el país y lo refleje en las urnas.



En 1997, cuando Beltrones estaba por concluir su sexenio como gobernador de Sonora, el diario The New York Times publicó un reportaje de Sam Dilon y Craig Pyes donde se acusaba que el priista supuestamente protegió a Amado Carrillo, conocido como “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez, grupo criminal que se fortaleció durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.



El reportaje de NYT cita a funcionarios e inteligencia de Estados Unidos, quienes señalaron que existía una “gran cantidad de evidencia” e informes en donde Beltrones Rivera, supuestamente participó en reuniones en donde los narcotraficantes pagaban a políticos de alto nivel que protegían sus operaciones.



En este gobierno, la Fiscalía de México, así como de Andorra, llevaron a cabo investigaciones sobre Manlio Fabio Beltrones y su hija, Sylvana Beltrones Sánchez, debido al depósito no declarado de 10.4 millones de dólares en una cuenta bancaria en ese principado.



Se encontró que la cuenta estaba a nombre de Sylvana Beltrones y que la transacción aparentemente se realizó de forma apócrifa entre 2009 y 2010, período durante el cual la implicada no ocupaba ningún cargo público.Con información de INFOBAE | ONCE NOTICIAS