Quiere Talos Energy comerse todo el pastel de yacimiento aún cuando no le corresponde

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Talos Energy ha buscado operar el yacimiento Zama tanto el que fue concesionado a ellos como el de Pemex.



López Obrador señaló que las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en torno a las políticas energéticas de su administración, se deben a diferencias surgidas con la empresa Talos Energy.



El dirigente indicó que esto se une a la reactivación de las hidroeléctricas en el país. AMLO mencionó que lo hecho por ambos gobiernos se debe también a la falta de un acuerdo con la empresa Talos para que ésta pueda explotar el campo Zama.



’Se está en negociación en rondas que se licitaron, hay ciertas diferencias, la primera ronda que entregaron que es un campo petrolero que tiene mucho potencial, en la exploración se descubrió que tiene capacidad para producir alrededor de 150 mil barriles diarios [de petróleo], es el campo Zama y es con la empresa Talos [Energy] y dos empresas más’, dijo el Presidente.



’Es una empresa estadounidense, Talos con dos más. Hay ahí una diferencia, ahí tenemos un asunto que no resulto es por lo que se están, dando estas consultas, pero nosotros no podemos entregar el patrimonios de nuestro país’, afirmó el presidente.



Talos Energy ha buscado apropiarse del yacimiento Zama que fue hallado en julio de 2017 y es considerado como el más grande hallazgo en décadas realizado por empresas privadas en el país. Desde su descubrimiento, el pozo tiene la singularidad de que se encuentra entre una asignación propiedad de la petrolera estatal y el Bloque 7, adjudicado a Talos Energy hace unos años.



El titular de Ejecutivo explicó que en el marco del T-MEC se establece que si hay un yacimiento junto a otro, la empresa que tiene la mayor parte del primer yacimiento es la que operaría los yacimientos conjuntos, y que en el caso de Zama le toca a Pemex.



’Este yacimiento está junto a un yacimiento de Pemex, que no entró en la ronda, entonces cuando sucede esto, el procedimiento es que se hace un avalúo del potencial del yacimiento conjunto, y si la parte de una empresa es mayor, a esa empresa le corresponde la operación junta’, señaló.



’Los de Talos [Energy], que tienen menos, quieren operar el yacimiento conjunto, el que se les fue concesionado a ellos como el de Pemex, y eso no es posible. Para tener una idea, Pemex tiene 51 por ciento de todo el petróleo, Talos tiene como el 20 [por ciento] y otras dos empresas tienen 15 y 15 [por ciento]. Sin embargo, como es una empresa petrolera fuerte que tiene mucha influencia, no entra en razón. Yo espero que se entienda que legalmente le corresponde a Pemex la operación’, agregó.



El pasado 6 de julio, la Secretaría de Energía (Sener) informó que Pemex sería quien llevaría la operación de Zama, el cual compartía con la empresa energética Talos Energy.



Antes esto Talos Energy expresó que en por al menos seis años habían hecho ’importantes inversiones’ en Zama por lo que desaprobaban la respuesta por parte del gobierno federal.



A pesar de los esfuerzos de Talos Energy, la empresa reconoció la semana anterior que la petrolera nacional tenía la mayoría del campo con 50.4 por ciento, sin embargo, insistió en que ellos fueron los que más invirtieron en el proyecto.



El yacimiento Zama tiene una superficie aproximada de 26.7 kilómetros cuadrados y se localiza en aguas someras del Golfo de México, a 58 kilómetros frente a las cosas de Tabasco.Con información de SIN EMBARGO