Quien solapó a García Luna ahora se integra al gobierno de BC

El extitular del Órgano Interno de Control (OIC) en el gobierno de Felipe Calderón, Edgardo Flores Campbell, quien en su momento buscó solapar a Genaro García Luna al negar su vínculo con el narcotráfico, ahora es supervisor ciudadano de ’ciudadano’ de la política anticrimen en Tijuana, Baja California.



Flores Campbell, exdirector general de Contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Gobierno de Calderón, reapareció como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSS) de Tijuana, rindiendo protesta el pasado 17 de marzo ante la alcaldesa morenista Montserrat Caballero Ramírez.



En la administración de Calderón, Flores Campbell fungió como titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabezaba García Luna, en donde ignoró las numerosas irregularidades cometidas por el ‘súper policía’ y sus colaboradores más cercanos.



Pese a su cercanía con García Luna, Flores Campbell declaró que nunca vio en el sexenio de Calderón alguna irregularidad ni complicidades con el crimen organizado de García Luna, quien en febrero fue encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.



Como titular del OIC de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), su deber era prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción, así como promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de la institución, pero jamás observó ninguna irregularidad de García Luna ni de sus allegados, varios de ellos encarcelados y prófugos por delitos de delincuencia organizada.



Flores Campbell fungió como titular del OIC de la SSP entre febrero de 2007 y agosto de 2010, pero desde ese cargo jamás informó de las relaciones de García Luna con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, pero tampoco se percató de nada cuando se desempeñó como director general de Contrainteligencia del Cisen, entre septiembre de 2010 y junio de 2012, ambos cargos en el Gobierno de Calderón.



De hecho, Flores Campbell inició el sexenio como secretario general del Cisen, y ahí permaneció sólo unas semanas, después de haber sido coordinador de giras y logística de eventos de la campaña presidencial de Calderón, quien luego lo envió a supuestamente vigilar a García Luna y a sus policías allegados como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Iván Reyes Arzate y Facundo Rosas, actualmente presos o fugitivos.



Sin embargo, desde el cargo como titular del OIC de la SSP, ignoró denuncias sobre la corrupción que había en la Policía Federal, como la contratación de cientos de elementos que no acreditaron los controles de confianza o que tenían registros ’criminales’ en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en las procuradurías de Justicia de los estados y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según documentos oficiales.



La directora general de Control de Confianza de la SSP, Gabriela Peláez Acero, firmó decenas y decenas los oficios que probaban que elementos policiacos no eran aptos para ingresar a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal, como lo denunció formalmente ante Flores Campbell, quien decía ser amigo íntimo de García Luna y de Calderón.



Al concluir el Gobierno de Calderón, Flores Campbell brincó al de Peña Nieto como titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, cuando ésta regresó a la Secretaría de Gobernación (Segob) como Comisión Nacional de Seguridad, entre enero 2013 a febrero 2016, cuando García Luna hacía negocios millonarios a través de las empresas de las que formaba parte.



Después de separarse de ese cargo en la Secretaría encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, buscó ser Fiscal Anticorrupción de la entonces PGR, en noviembre de 2016, pero no lo logró.



Flores Campbell había sido un controvertido director de la Policía Municipal de Tlalnepantla, Estado de México, con el Alcalde Ulises Ramírez, quien fue coordinador de la campaña de Calderón en esa entidad y luego sería coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño como Secretario de Gobernación.