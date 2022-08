Quedó en manos de Menchaca el Comité Ejecutivo de Morena en Hidalgo

Con la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, Finanzas, Formación y Comunicación, el grupo afín al gobernador electo Julio Menchaca resultó vencedor en la elección de consejeros realizada el día de hoy.



El Grupo Universidad de Gerardo Sosa Castelán, quien se encuentra en arraigo domiciliario debido al proceso que persigue un desvío millonario de recursos, se quedó con las ganas de tener control sobre el partido guinda, toda vez que además de obtener una minoría, las posiciones obtenidas por sus allegados fueron la secretaría general y la presidencia del consejo estatal. En el primero de los casos, con funciones de representatividad únicamente a falta del presidente del CEE y en el segundo, supeditado también al consenso de la mayoría de los consejeros y/o al mismo presidente del comité directivo.



Semanas anteriores se barajeó la posibilidad de que el órgano fuera encabezado por Miguel Ángel Tello; sin embargo, todo indicaría que su lugar lo dejó a Marco Antonio Rico Mercado para así poder asumir una responsabilidad en el gabinete de Menchaca Salazar.



Rico Mercado ha encabezado la CODUC y se ha identificado con la izquierda desde hace 25 años, siendo activista en temas como el Fobaproa y coincidiendo con la lucha obradorista en el Desafuero y el Plantón de Reforma. Desde el 2018 se identifica con Morena e incluso fue pieza clave en las estructuras que llevaron a Menchaca a la victoria.





La operación anti-traición



No todo en la elección morenista fue miel sobre hojuelas sin embargo. Y es que en los cálculos para obtener la posición más importante dentro del comité directivo, aparentemente bastaban 30 votos para asegurar la victoria y así poder repartir el resto en otros espacios (cada uno de los 70 consejeros tiene derecho a dos votos para igual número de propuestas).



Sin embargo, se venía tejiendo una alianza con el Grupo Universidad por parte de consejeros afines a algunos alcaldes así como también por parte de algunos COTs, lo que obligó a asegurar el lugar con 35 votos (sólo asistieron 69 consejeros), quedando en segunda posición Gustavo Callejas, identificado con el GU al que está aliado su también mentor Cipriano Charrez -preso como Sosa Castelán, pero éste por homicidio doloso en grado de tentativa).



La cautela de asegurar con 35 votos y no con 31 fue porque los operadores de Menchaca vieron venir la vuelta de bandera por parte de algunos perfiles, lo que finalmente se evidenció al existir 31 votos para Callejas.



Lo anterior impidió que al menos las primeras 3 posiciones fueran para Menchaca, siendo rebasados para el lugar 2 y 4. En contraparte, el haber “tirado” votos para una posición que no iban a ganar (presidencia del CEE) provocó que el GU solamente se quedara con 2 espacios cuando en otro escenario se pudieron llevar incluso 3 (aunque fuera de los primeros lugares).



Así el marcador fue de 4 para Menchaca, 2 para el GU y 1 para un integrante afín a otro grupo, por lo que incluso aliándose los dos grupos antagónicos al gobernador electo, simplemente no les alcanza.





Sólo hay algo peor que traicionar: traicionar y perder



En términos de estricto pragmatismo, confrontarse con un gobernador -al primer partidista de una entidad- es siempre una desventaja. Si se da a finales de su administración, puede ser redituable, pero se trata de un suicidio político si este se encuentra al inicio de su periodo.



Es así que la traición fraguada hacia Menchaca nunca fue buena idea observando el respaldo ciudadano que evidenció las pasadas elecciones, pero es aún peor si se consumó la traición y encima se perdió.





ATIZOS



El GU no tiene nada qué perder. Tiene minoría en el Consejo y encima las dos posiciones conseguidas se encuentran subordinadas al del presidente del CEE.



Su estrategia, en adelante, podría ser la de tratar de minar al presidente para que el secretario general asumiera la representación ejecutiva, condición que si bien es sumo complicada, sí que provocará que Rico Mercado no caiga nunca en un exceso de confianza y que tenga estricta vigilancia sobre sus colaboradores.



Por lo pronto se han dedicado a querer relacionar a Rico Mercado con los Rico Moreno, donde no existe otra relación que no sea la de tener el mismo apellido paterno, pero que provienen de familias y grupos completamente distintos.